Az EU most kezdi a Grokkal szembeni vizsgálatokat, míg máshol már újra engedélyezték a használatát a betiltása után

Vizsgálatot indított az Európai Bizottság Elon Musk közösségimédia-platformja, az X ellen, miután az egész világon átívelő felháborodást és szankcióhullámot váltott ki a felület mesterségesintelligencia-eszköze, a Grok szolgáltatása – írja az AP News. Az AI-eszközzel nőkről és gyerekekről készült képeket lehetett úgy manipulálni, hogy „levetkőztesse” őket, ezzel nyilvánosan, beleegyezés nélküli, szexualizált képeket gyártva róluk.

A bizottság hétfőn kiadott közleménye szerint a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) alapján új vizsgálatot indított el az X-szel szemben: a rendszerszintű kockázatokat, a Grok funkcióiból eredő nemi alapú erőszakkal kapcsolatos negatív hatásokat, illetve az illegális tartalmak terjesztését vizsgálják. Mivel a DSA a legnagyobb online platformok működésének monitorozására és szabályozására alkalmazható, az Európai Bizottság kizárólag a Grok X-en használható szolgáltatásait ellenőrzi, így a Grok különálló alkalmazását nem vizsgálhatja.

Bár a bizottság meglehetősen lassan reagált az X legutóbbi szabálysértésére, Musk platformja több fronton is szemben áll a huszonhetekkel. A biztosság hétfői nyilatkozata szerint kiterjesztette az X ajánlórendszereivel kapcsolatos kockázatkezelési kötelezettségek megszegésére vonatkozó, 2023 decemberében elindított vizsgálatot is. Ráadásul tavaly decemberben a brüsszeli döntéshozó szerv már 120 millió eurós bírságot is kiszabott az X-re, egy folyamatban lévő DSA-vizsgálat részeként: ez a hitelesítő kék pipák nem megfelelő alkalmazása miatt volt szükséges, amelyek csalásoknak és manipulációnak tehették ki a felhasználókat.

Míg a bizottság vizsgálatának egyelőre határideje sincs, és az uniós szerv még bizonyítékokat gyűjt a vizsgálathoz, más országokban már lement egy kör a Grokkal: betiltották, majd ismét elérhetővé tették a chatbotot. Malajziában – ahol elsők között tiltották be az AI-eszközt – múlt pénteken feloldották a szankciókat, miután a helyi döntéshozók találkoztak az X képviselőivel. Ugyanakkor a Grokot fejlesztő xAI továbbra is kormányzati nyomással néz szembe az Egyesült Államokban, és azóta Fülöp-szigeteki tisztviselők is bejelentették, hogy betiltják a technológiát.