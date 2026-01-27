Azonosítottak egy agyi folyamatot, ami a megtestesült létezés élményét formálja

Nem magától értetődő az emberi tudat által meghatározott énkép és a külvilág közötti határvonal, állapították meg svéd és francia kutatók. A vizsgálatban az úgynevezett gumikéz-illúziót alkalmazták: a 106 résztvevő agyi hullámait stimulálták és mérték, ami alapján meghatározták a testhez tartozás érzését – írja a Science Alert. „Azonosítottunk egy alapvető agyi folyamatot, amely formálja a megtestesült létezés folyamatos élményét” – mondta a tanulmány vezető szerzője, Mariano D'Angelo idegtudós, a svédországi Karolinska Intézet munkatársa.

A vizsgálathoz két részből álló kísérletet végeztek: az első alkalommal a résztvevők valódi kezét eltakarták előlük, és egy műkezet helyeztek a látóterükbe. Ezután egy robotkar ütögette egyszerre a valódi, illetve a műkezet is, változóan egyszerre, vagy 500 milliszekundumos késéssel. Az eredmények azt mutatták, hogy amikor az érintések azonos időben történtek, a résztvevők erősebben érezték azt, hogy a műkéz a testük része, míg ez az érzet csökkent, amikor időbeli eltérést tapasztaltak az ütések között.

A kutatás második felében EEG-vel mérték az agyi aktivitást a parietális kéregben, amely az énérzet kialakításáért, illetve az érzékszervi információk feldolgozásáért felelős agyi terület. Az eredmények azt mutatták, hogy akiknél a parietális kéregben keletkező alfa-hullámok lassabbak voltak, nagyobb valószínűséggel érezték a műkezet is a sajátjuknak – még akkor is, ha a robotkar érintései között nagyobb volt az időeltérés –, mint azok, akiknél ezek a hullámok gyorsabban létrejöttek.

A kutatók ezután megfordították a kísérlet menetét: először úgynevezett transzkraniális (gyenge, nem invazív) váltóáramú stimulációt alkalmaztak a résztvevők harmadik csoportján, amellyel felgyorsították vagy lelassították az alfa-hullámok frekvenciáját. A Nature Communicationsben publikált eredmények azt mutatták, hogy az érintés nélkül, csupán az agyi hullámok manipulációjával változtatható a testhez tartozás érzete. A kutatók szerint ennek az eredménynek az amputált végtaggal vagy skizofréniával élők fantomvégtag-érzetének megértésében lesz jelentősége.

