Az ókori rómaiak emberi ürülékkel kezeltek egyes gyulladásokat és fertőzéseket

A Journal of Archaeological Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint egy 1900 éves római üvegfiolában felfedezett sötétbarna pelyhek az első közvetlen bizonyítékok az emberi ürülék gyógyászati célú felhasználására. A székletet kakukkfűvel keverték a szag elfedésére, és a keveréket valószínűleg gyulladás vagy fertőzés kezelésére használták – írja a Live Science.

Cenker Atila, a törökországi Sivas Cumhuriyet Egyetem régésze és munkatársai részletesen elemezték a kis-ázsiai Pergamon feltárásokor előkerült – rendszerint parfüm, olaj vagy valamilyen medicina tárolására használt – unguentariumnak nevezett üvegfiola tartalmát.

A Pergamonban talált ókori római üvegfiolából vett 1900 éves szerves anyag Fotó: Cenker Atila

A kutatók gázkromatográfia-tömegspektrometria segítségével azonosították az unguentárium belsejéből kikapart sötétbarna maradvány szerves vegyületeit, amelyek közül kettő, a koprosztanol és a 24-etilkoprosztanol jellemzően a koleszterin ebontása során keletkezik az élő szervezetben. Mint írják, a validált széklet-biomarkerek arra utalnak, hogy a római unguentarium eredetileg székletet tartalmazott. Bár a kutatók nem tudták kizárólagosan meghatározni a széklet eredetét, úgy vélik, hogy a koprosztanol és a 24-etilkoprosztanol aránya emberi eredetre utal.

A kémiai elemzés során talált karvakrol nevű aromás vegyület alapján szerintük azt bizonyítja, hogy az általuk vizsgált minta kakukkfűvel kevert emberi széklet. „Mivel jól ismerjük az ősi szöveges forrásokat, azonnal felismertük, hogy a híres római orvos, Galénosz által is ajánlott medicináról van szó” – idézi Atilát a Live Science.

Ismert, hogy a 2. és a 3. században Pergamon volt a római birodalom orvostudományi központja, a latinul Aelius Galenus vagy Claudius Galenus néven ismert Galénosz pedig korszak legismertebb orvosdoktora. A kutatók szerint az ókori orvoslásban számos népszerű székletalapú gyógymód létezett, amelyek a gyulladásoktól a fertőzéseken át a reproduktív rendellenességekig terjedő kóros állapotok kezelésére szolgáltak. Galénosz máig olvasható műveiben említést tett például a hüvelyeseket, kenyeret és bort fogyasztó gyermek székletének terápiás értékéről. Ugyanakkor mivel az ókori orvosok is tisztában voltak vele, hogy pácienseik elutasítják a kellemetlen szagú medicinákat, az odőr elfedésére így aromás gyógynövényekkel, borral vagy ecettel keverték a gyógyító hatásúnak tartott matériát.