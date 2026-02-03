Káprázatos felvételek mutatják meg, ahogy darabokra törik a C/2025 K1 (ATLAS) üstökös

Egy nagy földi teleszkóppal készült káprázatos felvételek mutatják meg, ahogy tavaly év végén darabokra törik a C/2025 K1 (ATLAS) üstökös – írta meg hétfőn az IFL Science.

A Hawaiin található, 8,1 méter átmérőjű Gemini North teleszkóp január végén kiadott képein az látszik, ahogy 2025. november 11-e és december 6-a között a jeges égitest egyre látványosabban több darabra válik szét, miután október elején 49 millió kilométerre megközelítette a Napot.

A C/2025 K1 (ATLAS) üstökös 2025. november 11-én és december 6-án a Hawaiin található Gemini North teleszkóp felvételein Fotó: International Gemini Observatory

A C/2025 K1 (ATLAS) üstököst tavaly májusban fedezték fel az automatizált teleszkópokból álló ATLAS égboltfelméréssel, ami földközeli objektumok (Near-Earth Object, NEO) észlelésére szolgál.

A Napot szintén tavaly megközelítő 3I/ATLAS csillagközi üstökössel ellentétben a C/2025 K1 (ATLAS) saját Naprendszerünk külső vidékéről, az Oort-felhőből származott, és kómájának, valamint csóvájának aranyszínű derengése alapján alacsony széntartalmú volt.

Míg az ilyen típusú üstökösök nagy része darabokra törik a Nap megközelítése során, először úgy tűnt, hogy a K1 (ATLAS) túléli a manővert, és egy ideig elegendően felfényesedett ahhoz, hogy még kisebb amatőr távcsövekkel is megfigyelhető legyen. Ehhez képest februárra már extrém halvánnyá vált, ami arra utal, hogy nem maradt belőle több, mint egy porból és jégből álló törmelékfelhő.