Saját rendőrséget állít fel Elon Musk városa, Starbase

Miután Elon Musk Kaliforniából Texasba helyezte át a székhelyét, Kopernik Shores elképesztő fejlődésen ment keresztül: a korábbi néhány fős szellemváros virágzásnak indult, és bár most is csak ötszázan laknak benne, továbbra is fejlődik.

Musk azért döntött a költözés mellett, mert szerinte Kaliforniában ellehetetlenítették a munkáját a szigorú szabályozások, amiket az állam demokrata túlsúlyának tulajdonított, ráadásul a milliárdos űrcége, a SpaceX innen hajtja végre a rakétaindításait is. Miután a SpaceX felvásárolta a kisvárost, illetve a környező területeket is, tavaly Musk indítványozására a várost hivatalosan is átnevezték Starbase-re.

Egy tábla Starbase határában Fotó: MICHAEL GONZALEZ/AFP

A városban nagyjából 500-an élnek, javarészt a SpaceX alkalmazottai, egy friss kezdeményezés szerint pedig a település nemsokára megkaphatja a saját rendőrségét is (önkéntes tűzoltóság már régebb óta működik Starbase-en, igaz, a gyakori rakétaindítások miatt inkább az lenne a különös, ha nem működne).

Nyolc rendőrt várnak

Kent Myers, a városüzemeltetés igazgatója szerint a rendőrségre azért lenne szükség, mert a városban az itt zajló költséges fejlesztések miatt rengeteg megóvásra érdemes érték található. A saját rendőrőrs alapítását a Texasi Rendvédelmi Bizottságnak kell jóváhagynia.

A tervek szerint az őrsön nyolc rendőr kapna helyet, a rendőrfőnököt pedig a városi tanács választaná meg. A helyi újság, a Valley Central szerint a rendőri állásokra az egész világról várják a jelentkezéseket. A rendvédelmi feladatokat korábban a Cameron megyei rendőrség látta el, de az együttműködés nem bizonyult sikeresnek, egyszerűen nem akadt elég jelentkező arra, hogy állandó járőrt vegyenek fel a városba. Az innen érkező bejelentésekre egyelőre a megyei rendőrök mennek ki, ha pedig valakit börtönbe kellene zárni, arról is ők gondoskodnak – ez a tervek szerint a rendőrőrs megalapítása után is így marad majd.