Tíz éven át húzták le csalók a Louvre-t, de a múzeum szerint előfordul az ilyesmi

A tavalyi mintegy 9 millió látogatójával a párizsi Louvre továbbra is a világ legnépszerűbb múzeuma, és mint egy múzeumi vezető mondta, a csalások „elkerülhetetlen” célpontja is. Mindez azután hangzott el, hogy napvilágra került egy legalább tíz évig tartó, több mint 10 millió eurónyi kárt okozó belépőjegy-csalás – írja az ArtNews.

Kim Pham, a Louvre egyik adminisztratív vezetője az AP hírügynökségnek azt mondta, hogy a hatalmas múzeumi intézményben egy ilyen bűncselekmény „statisztikailag” elkerülhetetlen volt. Amikor azonban arra kérték, nevezzen meg intézményeket, amelyeknél hasonló visszaélések történtek, Pham nem kívánt válaszolni. „Ekkora látogatottság mellett melyik múzeumban ne merülnének fel időről időre efféle csalási problémák?” – mondta. Ő felügyeli a múzeum kiállítótereinek napi működését, ahol mintegy 35 ezer műalkotás található.

A múlt héten a francia hatóságok kilenc embert tartóztattak le – köztük két múzeumi alkalmazottat – akik a kiterjedt jegycsalási ügyben való részvétellel gyanúsíthatók. A hatóságok több mint 957 ezer euró készpénzt, 67 ezer eurónyi más valutát, valamint 486 ezer eurót foglaltak le különböző bankszámlákról.

A hatóságok szerint két kínai idegenvezető folyamatosan újra felhasznált jegyekkel juttatott be turista csoportokat a Louvre-ba, a múzeum alkalmazottaival összejátszva. Az elkövetők egyszeri belépésre jogosító jegyeket használtak fel többször, az idegenvezetők lefizették az alkalmazottakat, hogy segítsenek megkaparintani a jegyeladásokból származó bevételt. Volt, hogy napi húsz csoportot is bejuttattak így a múzeumba.

A csalás leleplezésére kevesebb mint egy évvel a francia koronaékszerek emlékezetes elrablása után került sor, egy olyan időszakban, amikor az intézmény belső problémái miatt sztrájkok zajlottak és a vezetés legitimációja kérdéses. Pham nem kívánta megerősíteni a Louvre pénzügyi veszteségeinek mértékét, egyben pedig visszautasította azokat a felvetéseket, amelyek szerint a mostani ügy rendszerszintű rossz gazdálkodásra utalna.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: