AI-klónt készítettek az Uber vezérigazgatójáról

„Ha a mesterséges intelligencia képes lesz valós időben is tanulni, mind pótolhatóak leszünk” – mondta Dara Khosrowshahi, az Uber vezérigazgatója egy podcastban, ahol főleg a cég AI-használatáról volt szó. Mint kiderült, az Ubernél széles körben alkalmazzák a mesterséges intelligenciát: ezzel optimalizálják az utak tervezését, de a cég programozói is gyakran használják, a vezérigazgató szerint a harminc százalékuk egyenesen power usernek számít.

Dara Khosrowshahi Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

A cégnél a mesterséges intelligencia a döntések előkészítésében is részt vesz: a beosztottak a prezentációikat először egy Khosrowshahiról készült AI-modellnek (Dara AI) mutatják be. A chatbot ezután javaslatokat tesz a prezentációk finomítására, illetve új nézőpontokat kínál fel a középvezetőknek, mielőtt személyesen a vezérigazgatóhoz fordulnának.

Nem veszi el a munkát - még

Khosrowshahi szerint az AI 2035-re a munkahelyek 80 százalékát átalakítja, de amíg nem képes valós időben tanulni, a hozzá hasonló döntéshozókra még szükség lesz. Amint ez megtörténik, már az ő munkájukat is átveheti a mesterséges intelligencia, ami miatt viszont jelenleg éppen hogy több alkalmazottra van szükség a cégnél, ez a trend viszont a vezérigazgató szerint idővel megfordul majd, ekkor már nem azon fog gondolkodni, hogy több munkavállalóra van szükség, hanem azon, hogy a pénzt inkább a számítási kapacitás növelésére kellene fordítani.

Az Uber nemcsak a taxizáshoz és az ételkihordáshoz használja a mesterséges intelligenciát, hanem egy saját adatvezérelt AI-szolgáltatási üzletágat is alapított. Khosrowshahi szerint ez nem számít különösen meglepő váltásnak a fuvarszolgáltatás után: szerinte a cég minden területén adatokkal dolgoznak, így ennyi erővel akár az adatokra is koncentrálhatnak.