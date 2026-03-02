Az LSD-alapanyag gombától hallucinálhattak az ókori eleusziszi misztériumokon

Bár az 1970-es évek óta tartja magát az az elmélet, hogy az LSD néven elhíresült pszichoaktív alkaloidot tartalmazó gomba váltotta ki az ókori görög eleusziszi misztériumok szertartásaiban részt vevők hallucinációt, mindeddig senki sem tudta bizonyítani, milyen eljárással küszöbölték ki az antikvitásban a fitoparazita Claviceps purpurea okozta, gyakran halálos kimenetelű mérgezést.

Evangelosz Dadiotisz, az Athéni Egyetem farmakológusa és kollégái a Scientific Reports folyóiratban megjelent tanulmányukban számoltak be azokról a kísérleteikről, amelyekben az ókorban is ismert eljárásokkal úgy közömbösíthették az anyarozs mérgező hatását, hogy közben megtartották annak pszichoaktivitását – írja a Live Science.

Az eleusziszi misztériumokba való beavatás részletének ábrázolása az időszámítás előtti első században készült terrakotta domborművön Fotó: Wikipédia/ Tangopaso

Az ógörögül κυκεών vagy kykeȏn néven ismert eleusziszi „varázsital” alapanyagául szolgáló anyarozs mérgező fehérjéit Dadiotisz és kollégái leboratóriumi körülmények között egy egyszerű lúgkészítménnyel semlegesítették. A lapnak emailben válaszoló görög farmakológus szerint a nátrium-hidroxidként ismert fahamu lúgos oldata idővel lebontotta az anyarozs mérgező fehérjéit, miközben nem mérgező melléktermékeket hagyott maga után, beleértve a hallucinogén lizergsav-amidot (LSA), ami a lizergsav-dietil-amid, vagyis az LSD egyik kevésbé erős pszichedelikus hatású prekurzora, vagyis előanyaga.

A tanulmány szerzői szerint az ókori görögök lúggal kezelhették az anyarozst, hogy nem mérgező pszichedelikus italt készítsenek az eleusziszi misztériumokhoz. De hogy ezt megtették-e vagy sem, az azért egyáltalán nem bizonyított. Dadiotisz szerint a fő kifogás eddig a gomba toxicitása volt, vagyis a középkorban tömeges mérgezések formájában jelentkező, végzetes görcsrohamokkal és a végtagok üszkösödésével járó ergotizmus volt. Az athéni farmakológus szerint ugyanakkor korábban senki sem bizonyította, hogy az anyarozs mérgező hatását lúggal történő kezeléssel ki lehet küszöbölni.