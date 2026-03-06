Harmadszorra sem sikerült a japán Space One műholdjának startja

A japán Space One azt közölte, hogy Kairos elnevezésű rakétája csütörtökön, 69 másodperccel indítása után megsemmisítette magát. Így most már harmadik egymást követő alkalommal hiúsult meg Japán első teljes egészében kereskedelmi műholdjának startja. Ez ismét csak hátráltatja Japán törekvéseit, amelyek a hazai indítási lehetőségek kiépítését és az amerikai rakétáktól való függőség csökkentését célozzák, és részben Kína szerepének ellensúlyozását.

A Kairos No3. közvetlenül a start előtt, március 5-én Fotó: MASAZUMI NAKAHARA/The Yomiuri Shimbun via AFP

A 18 méter magas, szilárd hajtóanyagú rakéta, a Kairos öt kísérleti műholdat szállított, köztük a tokiói székhelyű ArkEdge Space és a Tajvani Űrügynökség műholdjait. A repülést automatikusan megszakították 29 km magasságban, a Csendes-óceán felett. Japánban hiány van hazai fejlesztésű hordozórakétákból, miközben a védelmi igények és a belföldi műholdgyártók üzleti lehetőségei egyre bővülnek. Az ország 2025-ben mindössze három rakétát indított sikeresen, ami jóval elmarad attól a céltól, hogy a 2030-as évek elején évente 30 indítást hajtsanak végre.

Decemberben az állami finanszírozású H3 rocket hatodik repülése is kudarcot vallott, amelyet a Mitsubishi Heavy Industries épített. A műhold vállalatok egyre inkább a megbízhatóbb és olcsóbb amerikai lehetőségeket választják, például a SpaceX szolgáltatásait, vagy a kisrakéta-cég Rocket Lab-et Új-Zélandról.

