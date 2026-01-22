A Blue Origin a Starlinket próbálja lenyomni a TeraWave több ezer új, egyedi műholdjával

A Blue Origin, Jeff Bezos űripari vállalata a jövő év végétől több mint 5400 műholdat állítana pályára, azzal a céllal is, hogy a Starlink vetélytársa legyen. A műholdak másodpercenként akár 6 terabit (Tbps) kapacitást is biztosítanának üzleti és kormányzati ügyfelek számára – írja a Spacenews.

Az 5280 alacsony Föld körüli pályán (low Earth orbit, LEO) és 128 közepes Föld körüli pályán (medium Earth orbit, MEO) keringő műholdból álló TeraWave hálózat rádiófrekvenciás és optikai kapcsolatok kombinációját használná. A TeraWave elkülönül az Amazon által bevezetett több mint háromezer műholdas konstellációtól, és a Blue Origin-nel ellentétben, nem teljes egészében Bezos tulajdona.

Az Amazon LEO-tól és a SpaceX Starlink-jétől eltérően a TeraWave egyedi szolgáltatásként van kialakítva, amelynek világszerte körülbelül 100 ezer ügyfele lehet majd. „Az ügyfelek akár 144 Gbps kapacitáshoz is hozzáférhetnek a LEO műholdak Q/V-sáv kapcsolataival, míg a MEO műholdak optikai kapcsolataival akár 6 Tbps pont-pont kapacitás is elérhető” – idézi a Spacenews Dave Limpet, a Blue Origin vezérigazgatóját.

A TeraWave LEO szegmense három orbitális héjra oszlik, 520 és 540 kilométer közötti magasságokban. A SpaceX nemrég azt jelentette be, hogy egyes Starlink műholdakat 550 kilométerről 480 kilométerre süllyeszt, hogy javítsa a teljesítményt és a biztonságot, illetve engedélyt kapott arra, hogy új generációs űrhajókat üzemeltessen akár 340 kilométeres magasságban is. A TeraWave MEO szegmense öt orbitális héjat fog át, amelyek magassága 8000 kilométer és 24 200 kilométer között lesz.

Míg az Amazon házon belül építi műholdjait, és eddig körülbelül 180 darabot telepített a SpaceX és a United Launch Alliance rakétáival, a Blue Origin a rakétamotorokra, az újrahasznosítható hordozórakétákra, a holdkompokra és egyéb speciális űrrendszerekre összpontosít.

Bezos nemrégiben azt jósolta, hogy akár gigawatt-méretű adatközpontok is létesülhetnek az űrben. A növekvő AI-ipar és a felhőalapú szolgáltatások miatt egyre nagyobb a kereslet a nagyobb kapacitású, rugalmasabb kapcsolatok iránt, főként az adatközpontok és más nagy kapacitású felhasználók számára.

