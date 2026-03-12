Hangyacsempészt fogtak Kenyában

2238 eleven hangyát próbált kicsempészni Kenyából Csang Kö-Csün, akire Nairobiban, a Jomo Kenyatta repülőtéren csaptak le a hatóságok. A 27 éves kínai férfit tavaly óta körözték a kenyai hatóságok, az útlevélellenőrzésen bukott le, így derült rá fény, hogy a poggyászában 1948 kémcsőbe csomagolt hangyát rejteget, további 290-et pedig papírzsebkendőben próbált átjuttatni a határon.

A vámosok szerint Csang két hétig tartózkodott az országban, és három bűntársa hajtotta fel neki a hangyákat, akikre terhelő vallomást is tett. A férfi laptopját és telefonját lefoglalták, az ezekben talált adatoktól a hatóságok azt remélik, hogy fényt derítenek a csempészhálózat többi szereplőjének kilétére is.

Nemzetközi bűnbanda

A Kenyai Vadvédelmi Szolgálat szerint egy kiterjedt hálózatra utal az is, hogy kedden egy hasonló kenyai hangyaszállítmányra csaptak le a bangkoki repülőtéren is. Bár a Reuters híre nem említi, hogy pontosan milyen hangyafajról van szó, az Independent szerint a korábbi hangyacsempészek a legnagyobb testű ismert hangyafaj, a Messor cephalotes példányaival buktak le: a királynő a 18-20 milliméteres méretet is elérheti, és nagy népszerűségnek örvend a gyűjtők körében. Egy királynő a brit piacon nagyjából 175 fontot ér, de hiánycikknek számít, Magyarországon 88 ezer forintért hirdetik, de jelenleg nincs készleten.

A hatóságok szerint ez az eset is jól mutatja, hogy a korábbi slágerterméknek számító csempészett fajok, az elefántcsont, az orrszarvútülök vagy a tobzoskapikkely mellett újak is megjelentek a feketepiacon, amelyekre szintén van kereslet. A vadvédelmi szolgálat szerint a hangyacsempészek jelentős ökológiai károkat okoznak, és bár a Messor cephalotes példányait legális úton is ki lehet juttatni az országból, ez jelentős papírmunkával jár, a kereslet pedig akkora a hangyákra, hogy a csempészek sem győzik kielégíteni az igényeket.

A Guardian szerint folyamatosan növekvő piacról van szó, ami nemcsak a kenyai ökoszisztémának árt, hanem ott is potenciális veszélyt jelenthet, ahová házikedvencként az állatokat szállítják. A hangyákat a hangyakedvelők formikáriumokban tartják, de minél több helyre jut el egy-egy népszerű faj, annál nagyobb a veszélye, hogy a hangyák kiszabadulnak, és invazív fajként terjednek el ott, ahol korábban a természetben nem voltak megtalálhatóak.