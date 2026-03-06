A Meta munkatársai intim pillanatokba láthatnak bele az okosszemüvegek adatain keresztül

Adatvédelmi, adatkezelési aggályok merültek fel a Metával kapcsolatban, miután egy svéd beszámolók szerint a cég egyik alvállalkozójának alkalmazottai olyan, Ray-Ban Meta okosszemüveggel rögzített felvételeket néztek, amelyeken érzékeny felhasználói tartalmak voltak. Az érzékeny felvételekkel találkozó dolgozók a kenyai Sama cég emberei, és adat annotációt végeznek a Ray-Ban Meta számára, írja az Ars Technica.



Az ügyről februárban számolt be a svéd sajtó egy kenyai újságíró riportja nyomán. Az újságíró harminc, a Sama különböző szintjein dolgozó személlyel készített interjúkat, köztük olyanokkal, akik a Meta AI-rendszerei számára videó-, kép- és beszéd annotációival foglalkoznak, illetve a Meta más projektjeiben is közreműködnek.

Az ügy „adatvédelmi szempontból érzékeny adatok áramlására” utal, amelyek közvetlenül a technológiai óriáscég rendszereibe kerülnek be. Többen is arról számoltak be, hogy láttak olyan, Ray-Ban Meta okos szemüveggel felvett felvételeket, amelyeken intim helyzetekben lévő emberek szerepelnek

„Rájössz, hogy itt valakinek a magánéletébe látsz bele, közben viszont azt várják tőled, hogy végezd a munkádat” – mondja egy neve elhallgatását kérő Sama dolgozó.

A BBC-nek küldött közleményében a Meta azt állítja, hogy „néha” megosztja a felhasználók által a Meta AI generatív MI-chatbottal megosztott tartalmakat szerződéses partnereivel, akik ezeket átnézik „azzal a céllal, hogy javítsák a felhasználói élményt – ahogyan ezt sok más vállalat is teszi”.

„Az adatokat először is szűrjük az emberek magánéletének védelme érdekében” – áll a nyilatkozatban, példaként említve, hogy a képeken elhomályosítják az arcokat. A Meta viselhető eszközökre vonatkozó adatvédelmi szabályzata jelzi, hogy az okosszemüveggel készített fotók és videók elkerülnek a Metához, ha a felhőalapú feldolgozás be van kapcsolva az AI-szemüvegen, de a felhasználók a felhő-beállításaikkal ezen módosíthatnak. Azt is jelzi a szabályzat, hogy a Ray‑Ban Meta Smart Glasses szemüveggel rögzített élő videó- és hanganyag szintén eljut a Metához, ahogyan a Meta chatbotja által készített szöveges átiratok és hangfelvételek is. A szabályzat arra is figyelmezteti a felhasználókat, hogy ne osszanak meg olyan információt, amelyről nem szeretnék, hogy az AI használja, vagy megőrizze. Tavaly augusztusban azonban a Meta alapértelmezett beállításban aktiválta a „Meta AI kamerával” funkciót.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: