A hódok a szén-dioxid-kibocsátás elleni küzdelem legújabb szuperhősei

Az ökoszisztéma mérnök hódok nettó szén-dioxid-elnyelővé alakítják a vizes élőhelyeket – írja a Live Science. A lap szerint az Európából szinte kipusztított emlősök jelentősen hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez azáltal, hogy költségesen kiépíthető és működtethető mesterséges infrastruktúra nélkül saját tevékenységük „mellékhatásaként” természetes módon kötik meg és tárolják el az üvegházhatású gázt.

Brit, holland, spanyol és svájci kutatók egy 2010-es visszatelepítési program révén másfél évtizede európai hódokkal (Castor fiber) benépesített észak-svájci patak ökoszisztémájának 0,8 kilométernyi szelvényét vizsgálták.

Felnőtt európai hód a németországi Brandenburg tartományban Fotó: WOLFRAM STEINBERG/dpa Picture-Alliance via AFP

A Communications Earth and Environment folyóiratban március 18-án megjelent tanulmányuk szerint a kutatók mérték a légkörbe kerülő, a meder üledékben, a vízi és szárazföldi biomasszában, nem utolsó sorban a hóddöntések után maradó holtfákban tárolt szén mennyiségét, de kiszámították a patak vízhozamát is, ami a vízszint mellett segített meghatározni a sótartalmat és azt is, hogy mekkora mennyiségű üledék mozgott a vizsgált területen.

Az eredmények azt mutatják, hogy a vizes élőhely évente 108-146 tonna szenet megkötő nettó szén-dioxid-nyelőként működik. A kutatók azt is kiszámolták, hogy ez szénmennyiség megfelel 832-1129 hordó nyers kőolajnak.