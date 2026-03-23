Az új neuromorf memrisztorok akár 70 százalékkal is csökkenthetik az AI brutális energiaigényét

Az új nanoelektromos eszközből készült számítógépes chipek drámaian redukálhatják a generatív mesterséges intelligencia (AI) eszközök által felhasznált energiamennyiséget – írja az ausztrál Connect Sci tudományos portál a Science Advances folyóiratban március 20-án megjelent tanulmányra hivatkozva.

A Cambridge-i Egyetem által koordinált nemzetközi anyagtudományi kutatócsoport az AI brutális energiaigényére keresett alternatívákat. A most publikált eredmények szerint végül a szuperszámítógépek teljesítményét napi pár száz kilokalória elégetésével produkálni képes emberi agy lett a modellje annak a neuromorf komponensnek, amelynek működését az idegsejtek összekapcsolódásának módja inspirált. Az új eszköz egy olyan memrisztor, amely a korábbi ilyen memória-ellenállásoknál jóval kisebb elektromos feszültséget igényel.

A korábbi biológiai megoldások szerves anyagaival szemben hafnium-oxid alapú, titánt és stronciumot is „tartalmazó” neuromorf chipekkel akár 70 százalékkal is csökkenthető az AI energiafogyasztása, állítják fejlesztői, akik szerint az új eszköz nagyságrendileg kevesebb áramot igényel elődeinél, miközben „több ezer kapcsolási cikluson és egy teljes napon át tárolta a programozott állapotokat, sőt még a biológiában megfigyelhető alapvető tanulási szabályokat is reprodukálni tudta". A tanulmányt jegyző kutatók, akik szerint ezek azok az ismérvek, amelyekkel tanulni és alkalmazkodni képes hardvert lehet építeni.

A legfőbb még leküzdendő kihívást a 700 Celsius-fokos gyártási folyamat jelenti, mivel ez jóval magasabb, mint amit a standard félvezetőgyártás el tud viselni.

