A gombafonalakból készített memrisztorok képesek másolni az idegsejtek működését

Ismert, hogy a memrisztor egy olyan passzív áramköri elem, amelynek elektromos ellenállása a múltbeli állapotától függ. Az Ohiói Állami Egyetem kutatói nemrégiben felfedezték, hogy az egyedülálló komplex gyógyhatásáról ismert siitake (Lentinula edodes) gombafaj micéliumhálózata memrisztorként is működik.

A PLoS One folyóiratban megjelent tanulmányuk szerint a siitake-alapú eszközök nemcsak olyan, reprodukálható memóriaeffektusokat mutattak, mint a félvezető alapú chipek, hanem más típusú, alacsony költségű, környezetbarát, az állati idegrendszer és az emberi agy által inspirált számítástechnikai alkatrészek létrehozására is felhasználhatók. „Az, hogy képesek vagyunk olyan mikrochipeket fejleszteni, amelyek utánozzák a tényleges idegi aktivitást, azt jelenti, hogy nincs szükség sok energiára készenléti állapotban vagy akkor, amikor a gépet nem használják” – idézi a Phys.org John LaRoccót, a tanulmány vezető szerzőjét, az Ohiói Állami Egyetem kutatóját.

Az Ohio-i Állami Egyetem siitake micéliumból készített memrisztora Fotó: Ohio State University

A gombaalapú számítástechnika nem új koncepció, a zöld elektronikai eszközök mellett az amerikai Cornell Egyetem és az olaszországi Firenzei Egyetem interdiszciplináris csapata nemrégiben egy olyan új típusú robotot hoztak létre, amelyet élő gombák vezérelnek.

A biológiailag lebomló, a hagyományos eszközöknél jóval olcsóbban dehidratált micéliumtenyészet különböző pontjaihoz „elektromos vezetékeket és szondákat csatlakoztattunk, mivel a különböző részek eltérő elektromos tulajdonságokkal rendelkeznek. A feszültségtől és a csatlakoztathatóságtól függően eltérő teljesítményt tapasztaltunk ” – fogalmazott LaRocco. Két hónap elteltével a kutatók azt tapasztalták, hogy RAM-ként – az adatokat tároló számítógépes memóriaként – használva a siitake-memrisztoruk akár 5850 jel/másodperc sebességgel is képes volt az elektromos állapotok között váltani, körülbelül 90 százalékos pontossággal. És bár a teljesítmény csökkent az elektromos feszültségek frekvenciájának növekedésével, de hasonlóan egy valódi agyhoz, ezt több gomba-áramkörhöz való csatlakoztatásával lehetett orvosolni.