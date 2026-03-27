Kokaint és koffeint találtak a cápák szervezetében a Bahamákon

Kokaint, koffeint, diklofenákot, tramadolt, ciprofloxacint és még egy sor különböző vegyszert mutattak ki az Eleuthera-sziget partjainál élő cápák szervezetében, ez pedig azt is jelenti, hogy egyre kevesebb a Földön az olyan pont, ahova még nem ért el az emberi szennyezés. Eleuthera nem nevezhető épp a világ közepének: a 180 kilométer hosszú sziget a Bahamai Közösséghez tartozik, a Karib-tenger és az Atlanti-óceán találkozásánál fekszik, és látszólag paradicsomi állapotok uralkodnak a partjainál, de az öt itt élő cápafaj vizsgálata másról tanúskodik.

A kutatók 85, öt különböző fajhoz (tigriscápa, feketevégű cápa, karibi szirticápa, dajkacápa és citromcápa) tartozó állattól vettek vérmintát. A vizsgált minták közül 28-ban találták meg valamilyen vényköteles gyógyszer vagy drog nyomait. Ezek között a pszichoaktív anyagok mellett fájdalomcsillapítók, antidepresszánsok, gyulladáscsökkentők és antibiotikumok is szerepeltek.

Növekedő szennyezés

A legelterjedtebb anyag a koffein volt, de két állat szervezetében kokaint is találtak. A szerhez a cápák valószínűleg nem dílereken, hanem csempészeken keresztül jutottak: Natascha Wosnick brazil biológus szerint az állatok valószínűleg kíváncsiságból megböködték és megharapdálták a vízbe esett csomagokat, így került kokain a szervezetükbe. Érdekes módon nem ez volt az első eset, hogy bekokainozott cápákra bukkantak: 2024-ben Braziliában már kimutatták az anyagot az ország partjainál élő Rhizoprionodon lalandii 13 tagjánál, de koffeint most először találtak az állatok szervezetében.

Az óceánok szennyezettsége világszerte növekszik, ennek az egyik fő oka pedig a tengerjáró hajók kibocsátása. A hajók olyan, eddig érintetlennek hitt helyekre is eljuttatják a szennyező anyagokat, mint a Bahamák egyik legtávolabb eső szigete, az Eleuthera, ennek a következményei pedig ugyan még nem teljes mértékben ismertek, de a teljes tengeri ökoszisztémát érinthetik.

Ami a cápákat illeti: nagyon valószínű, hogy nem tesz nekik jót a kokain, legalábbis erre utalnak azok az anyagcsere-markerek, amelyeket a kutatók vizsgáltak. A pontos tünetek nem ismertek, de valószínű, hogy az anyagok hatására a cápák stresszesebbek és fáradékonyabbak lesznek, a szervezetükre ugyanis külön terhet jelent a toxikus anyagoktól történő szabadulás.