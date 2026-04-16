Azzal vádolnak egy kutatót, hogy vírusokat lopott ki egy brazíliai biztonsági laboratóriumból

Múlt hónapban letartóztattak egy virológust Brazíliában, akit azzal vádolnak, hogy vírusmintákat lopott ki az egyik vezető brazil egyetem magas biztonsági szintű laboratóriumából – írta meg hétfőn a Nature hírportálja.

Soledad Palameta Millert, a Campinasi Állami Egyetem (Unicamp) kutatóját, akit többek közt lopással vádolnak, március 24-én óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

Az ellopott vírusminták között, amiket azóta a rendőrség az egyetem két másik laborjában megtalált, olyan kórokozók szerepeltek, mint az az Epstein-Barr-vírus, valamint a szúnyogok által terjesztett chikungunya-vírus és a dengue-vírus.

Az ország Nemzeti Egészségügyi Felügyeleti Hatósága (Anvisa) azt közölte, hogy az ellopott minták nem veszélyeztették emberek egészségét. Ugyanakkor a hír felkavarta a brazil virológus közösséget, aminek tagjai azon tűnődnek, miként fordulhatott elő hasonló mulasztás egy második legmagasabb biztonsági szintű, BSL–3-as laboratóriumban.

A közösség értetlenül áll a történtek előtt, mondta Paulo Sanches, a Sao Paulo-i Állami Egyetem virológusa. „Egy ilyen biztonsági besorolású laborból nem kerülhet ki minta engedély nélkül” – mondta.

A hír ráadásul akkor érkezett, amikor az ország éppen támogatást gyűjt az első, legmagasabb biztonsági szintű, különösen veszélyes kórokozókat vizsgáló BSL–4-es laborjának megépítéséhez, ami az Unicamp kampusztól néhány kilométerre kapna helyet.