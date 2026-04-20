Van ilyen vagy nincs ilyen?
294. feladvány: Prímszámokkal súlyozott prímszámok
Mi a legkisebb prímszám, ami előáll két prímszám prímszámokkal súlyozott átlagaként, ahol minden említett prímszám: a két alapszám, a két súly és az eredmény is szigorúan különböző prímszámok? Vagy talán nincsenek is ilyen prímszámok?
Megjegyzés: A súlyozott átlag számítása olyan átlagszámítási módszer, ahol az egyes értékek különböző fontossággal (súllyal) bírnak. Ez nem az egyszerű számtani közép, hanem az értékek és súlyok szorzatainak összege osztva a súlyok összegével. Ilyen például az, amikor az iskolában egy témazáró dolgozat mondjuk háromszorosan számít, azaz 3-as a súlya, míg egy szimpla házi feladat 1-es súllyal számít bele az év végi jegybe.
Tipp
Próbáld kizárni a legkisebb prímszámokat!
Megoldás
Legyen a keresett prímszám P, ami súlyozott átlaga a nála kisebb p1 és nála nagyobb p2 prímszámoknak, mégpedig a w1 és w2 súlyokkal, amik maguk is prímszámok. A súlyozott átlag képlete szerint: P = (w1·p1 + w2·p2)/(w1 + w2). Ebből adódik, hogy P·(w1 + w2) = w1·p1 + w2·p2, amit tovább alakítva w1·(P - p1) = w2·(p2 - P). Mivel w1 osztja a bal oldalt, osztania kell a jobb oldalt is, de a jobb oldalon w2 egy w1-től különböző prím, ezért w1 csak a (p2 - P) tagot oszthatja. Hasonlóan w2-nek pedig a (P - p1) tagot kell osztania. Ez azt jelenti, hogy van egy olyan k pozitív egész szám, hogy p2 - P = k·w1, és ugyanerre a k számra igaz, hogy P - p1 = k·w2.
Ezt a megállapítást felhasználva megvizsgálhatjuk a kisebb prímeket. Elég a 2-nél nagyobb prímeknél kezdeni, hiszen 2 a legkisebb prím, tehát nem lehet két tőle különböző prím súlyozott átlaga, hiszen akkor az egyiknek kisebbnek kéne lennie nála. Ha viszont P = 3, akkor a p1 csak 2 lehet, vagyis
