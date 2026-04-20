Van ilyen vagy nincs ilyen?

Legyen a keresett prímszám P, ami súlyozott átlaga a nála kisebb p1 és nála nagyobb p2 prímszámoknak, mégpedig a w1 és w2 súlyokkal, amik maguk is prímszámok. A súlyozott átlag képlete szerint: P = (w1·p1 + w2·p2)/(w1 + w2). Ebből adódik, hogy P·(w1 + w2) = w1·p1 + w2·p2, amit tovább alakítva w1·(P - p1) = w2·(p2 - P). Mivel w1 osztja a bal oldalt, osztania kell a jobb oldalt is, de a jobb oldalon w2 egy w1-től különböző prím, ezért w1 csak a (p2 - P) tagot oszthatja. Hasonlóan w2-nek pedig a (P - p1) tagot kell osztania. Ez azt jelenti, hogy van egy olyan k pozitív egész szám, hogy p2 - P = k·w1, és ugyanerre a k számra igaz, hogy P - p1 = k·w2.

Ezt a megállapítást felhasználva megvizsgálhatjuk a kisebb prímeket. Elég a 2-nél nagyobb prímeknél kezdeni, hiszen 2 a legkisebb prím, tehát nem lehet két tőle különböző prím súlyozott átlaga, hiszen akkor az egyiknek kisebbnek kéne lennie nála. Ha viszont P = 3, akkor a p1 csak 2 lehet, vagyis P− p1 = k·w2 = 1, de ez nem lehet, ha w2 prím, ráadásul 3-nál nagyobb.

Ha P = 5, akkor p1 = 2 vagy p1 = 3 lehet csak. Az első esetben P− p1 = k·w2 = 3, ami csak úgy lehetséges, hogy w2= 3 és k = 1, tehát p2 - P = w1 . De ez nem lehet mert itt mindegyik páratlan prím, két páratlan szám különbsége viszont páros.

Nézzük a másik esetet, amikor P = 5 é s p1 = 3, ek kor P− p1 = k· w2 = 2, ami csak úgy lehet, ha w2=2 és k= 1, ekkor viszont megint az adódik, hog y p2 - P = w 1, ahol nem lehet mindegyik páratlan prím, márpedig w2=2 miatt más lehetőség nincs.