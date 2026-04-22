Tagadja Krausz Ferenc alapítványa, hogy kihátrált volna a Nemzeti Tudósképző Akadémia finanszírozásából

A Telex vasárnapi cikkében arról számolt be, hogy a Nemzeti Tudósképző Akadémia (NTA) finanszírozása körül bizonytalanság alakult ki, miután a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikushoz köthető Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány március végén, a „belpolitikai helyzetre való tekintettel” kihátrált egy korábban tervezett együttműködésből.

A cikk szerint az 5500 gimnazista és 180 egyetemi hallgató tudományos pályáját egyengető program működését végül a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a HUN-REN kutatóhálózat biztosította, miközben a felek között egyeztetések zajlottak a hosszú távú finanszírozásról és a tehetséggondozási rendszer jövőjéről.

Jobbra Orbán Viktor, balra mellette Krausz Ferenc a Frontiers Campus kutatóközpont alapkőletételi ünnepségén Budapesten 2026. március 31-én Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Az Élvonal Alapítvány a megjelent állításokra reagálva nyílt levelet küldött, amit változtatás nélkül közlünk:

„Az Élvonal Alapítvány 2025. november 18. napján került megalapításra. Kuratóriuma – mint legfőbb döntéshozó testület – nemzetközileg elismert, Nobel- és Abel-díjas kutatókból áll. Ez a szakmai háttér biztosítja, hogy az Élvonal Alapítvány működése és döntéshozatala következetesen intézményes, magas szakmai színvonalon történjen. Az Élvonal Alapítvány és a Magyar Állam között 2026. február 20. napján 25 éves keretmegállapodás és 6 éves közfeladat-finanszírozási szerződés jött létre, amely meghatározza az Élvonal Alapítvány céljait, teljesítménymutatóit, valamint a közfeladataira felhasználható támogatási összegek mértékét. Az Élvonal Alapítványnak nem célja, továbbá a finanszírozási keretrendszer sem teszi lehetővé, hogy a tehetséggondozásra allokált források más feladatok megvalósítása érdekében kerüljenek felhasználásra.

Az Élvonal Alapítvány kiemelt feladata az elhivatott középiskolás diákok azonosítása, kiválasztása és fejlesztése, versenyekre való felkészítése és mentorálása. Ezen feladatok ellátását az Élvonal Alapítvány saját és integrált tehetséggondozási programokon keresztül, valamint külsős partnerek bevonásával valósítja meg.

Az Élvonal Alapítvány egy átfogó és költséghatékony tehetséggondozási rendszer létrehozása érdekében 2025. tavaszán párbeszédet kezdeményezett középiskolákkal, tanárokkal és tehetséggondozó programokkal, ideértve a Nemzeti Tudósképző Akadémiát képviselő Hegyi Pétert is. Az egyeztetések célja annak meghatározása volt, hogy az Élvonal Alapítvány miként tudja a tehetséggondozás területén vállalt feladatait a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, hatékonyan, átláthatóan, valamint a résztvevő középiskolai tanárok legnagyobb megbecsülése mellett megvalósítani, legyen szó saját vagy külsős programokról. A párbeszédek eredményeképp a Matfin Alapítvány bevonásával elindult a matematika, fizika és informatika tantárgyak tehetséggondozási programja 25 középiskola 387 diák és 75 tanár részvételével. Ezen együttműködés mintájára tervezte az Élvonal Alapítvány az NTA-val történő partnerség kialakítását, a program biológia és kémia területeire történő kibővítése céljából – elismerve az NTA által az orvosbiológia területén létrehozott program jelentőségét.

A Hegyi Péterrel történő egyeztetés során az Élvonal Alapítvány bemutatta a tehetséggondozási rendszerének alapkoncepcióját és az együttműködéssel kapcsolatos elvárásait, mint például átlátható működés, kiemelkedő szakmai teljesítmények és mérhető eredmények. Az Élvonal Alapítvány adatigényléseit az NTA több felkérést követően sem teljesítette. Ehelyett az egyeztetéseket az NTA egyoldalúan megszakította, így az Élvonal Alapítvány és az NTA között, az Alapítvány szándékai ellenére nem jöhetett létre finanszírozásra vonatkozó megállapodás. Az Élvonal Alapítvány a tárgyalások során következetesen képviselte azon álláspontját, miszerint a finanszírozást kizárólag mérhető eredmények alapján, a költséghatékonyság elveit tiszteletben tartva, mindenkor transzparensen működő szervezeteknek tud biztosítani.

Az Élvonal Alapítvány a jövőben továbbra is nyitott minden olyan szakmai tehetséggondozó szervezet irányába – ideértve az NTA-t is –, amely a fentiekben részletezett elvek mentén kíván együttműködni.”