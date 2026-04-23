Íme Ace, a legjobb emberi játékosokat is legyőző asztaliteniszező robot

Történelmet írt az Ace asztaliteniszező robot, miután egy tokiói versenyen legyőzte a legjobbak közé tartozó emberi játékosokat – írta szerdán a Reuters.

Asztaliteniszező robotokat 1983 óta építenek, de mostanáig egyik sem volt képes felvenni a versenyt a legtehetségesebb emberi játékosokkal olyan mérkőzéseken, amelyeket a Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség szabályai szerint rendeztek. A Sony AI-kutatórészlege által kifejlesztett Ace az első robot, ami egy versenysportban az elit játékosokéra emlékeztető teljesítményt ér el, amihez gyors döntésekre és precíz mozgásra van szüksége.

A 2025 áprilisi meccsek során az Ace ötből háromszor nyert elit játékosok ellen, és kétszer vesztett a sport legmagasabb szintjét képviselő profi játékosok ellen. A Sony AI szerint a robot azóta a 2025 decemberében és idén márciusában rendezett meccseken a profi játékosokat is le tudta győzni. A csúcstechnológiás Ace ezt a Nature folyóiratban szerdán közölt tanulmányuk szerint nagysebességű érzékelőrendszerével és AI-alapú vezérlésével érte el.

Egy Ace ellen versenyző profi női asztaliteniszező 2025 decemberében Fotó: Sony AI

„Az Ace sikere, az érzékelőrendszerével és a tanulás alapú vezérlőrendszerével arra utal, hogy hasonló technikák más területeken is bevethetők lehetnek, amik gyors, valós idejű irányítást, valamint emberekkel történő interakciókat igényelnek – köztük a gyártó- és szolgáltató szektorban, sportokban, szórakoztatóiparban, vagy olyan területeken, ahol a biztonság elsődleges szempont” – mondta Peter Dürr, a Sony AI Zürich vezetője.

A projekt célja nem csak egy asztaliteniszező robot építése volt Dürr szerint. Abba kívántak betekintést nyerni, hogy robotok miként képesek emberre jellemző sebességgel és precizitással dinamikus környezetekben érzékelni, tervezni és cselekedni.