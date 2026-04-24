Legálissá vált a marihuána orvosi célú felhasználása az Egyesült Államokban, szövetségi szinten is

Az Egyesült Államokban hivatalosan is a kevésbé veszélyes kategóriába sorolták át a kannabiszt, ami komoly változás az ország drogpolitikájában. Erről többek között az NPR számol be. Eszerint a Trump-kormányzat enyhíti az orvosi marihuánára vonatkozó szabályokat: olyan kategóriába helyezte, amelybe például a kodeint tartalmazó Tylenol és az anabolikus szteroidok is tartoznak.

A lépést Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter jelentette be, azzal indokolva, hogy így „lehetővé válik az anyag biztonságosságának és hatékonyságának kutatása, ami jobb ellátást biztosít a betegeknek, és megbízhatóbb információkat az orvosoknak.”

A marihuána évtizedeken át tartozott ugyanabba a kategóriába, mint például a heroin és az LSD, és a legszigorúbb szövetségi ellenőrzés alatt állt. Az ebbe a kategóriába sorolt drogoknak nincs elfogadott orvosi célú felhasználásuk.

A kormányzat szerint a cél a kutatás elősegítése, ugyanakkor a szigorú ellenőrzés fenntartása. A marihuána szövetségi szinten továbbra is illegális, az amerikai államok többsége azonban már korábban legalizálta az orvosi vagy rekreációs célú használatát, és sok helyen legálisan vásárolható erre kijelölt üzletekben: orvosi célra 40 államban, rekreációs használatra 24 államban engedélyezik. Sok államban alakult ki virágzó piac alakult a THC körül, az Egyesült Államok számos részén a THC-tartalmú italok és gumicukrok már most is könnyen beszerezhetők.

A marihuána átsorolási folyamata a Biden-kormány idején, 2022-ben indult meg, ezt követően Trump elnök tavaly decemberben adott ki rendeletet az átsorolás felgyorsításáról. Sokak számítanak arra, hogy következő lépésként a rekreációs célú falhasználás szövetségi szabályozása is enyhülni fog.

