Donald Trump enyhített a marihuánával kapcsolatos szövetségi szabályozáson

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön aláírt egy rendeletet, amelynek alapján a marihuánát kevésbé veszélyes kábítószerként sorolhatják be, ami új utakat nyithat a könnyű droggal kapcsolatos orvosi kutatások előtt - adja hírül a Medpage Today.

Ez alapos változás a szövetségi drogpolitikában, amely egyre közelebb kerül ahhoz a gyakorlathoz, ami számos államban már elfogadottá vált. Az elnök bejelentette egy Medicare kísérleti program elindítását is, amely bizonyos kannabisz termékeket fedezne az idősek számára.

Demonstráció a kannabisz dekriminalizálásáért 2025. áprilisában, Washingtonban Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Az átsorolás eredményeként a kannabisz kikerülne abból a kategóriából, amelyben most, a heroin és az LSD mellett szerepel és átkerülhet egy enyhébb kategóriába, a ketamin és egyes anabolikus szteroidok mellé. Önmagában az átsorolás azonban nem teszi legálissá a marihuána orvosi célú használatát. Az orvosi célú használat jelenleg az USA negyven államában, valamint Washington városában engedélyezett, de a szövetségi szabályozás sokkal szigorúbb volt.

A kutatások szerint a közvélemény is elfogadóbb egy kevésbé szigorú megközelítéssel kapcsolatban: a marihuána legalizációját támogatók aránya a 2005-ös 36 százalékról 64-re emelkedett.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:

Cali Sober: józanság pszichedelikumokkal fűszerezve Kardos Tamás vélemény december 9. A Magyarországon meghirdetett drogháború és a zéró tolerancia szemszögéből kifejezetten gyanúsnak hat, ha egy irányzat felvállalja a kannabisz és a pszichedelikus drogok alkalomszerű használatát, miközben távol tartja magát az alkoholtól vagy a kokaintól. Pontosan ez a Cali Sober lényege.



