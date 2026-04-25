Ki is valójában Sam Altman, aki kirobbantotta az AI-forradalmat?

Még nem él úgy a neve a köztudatban, mint Elon Muské vagy Steve Jobsé, de Sam Altman, az OpenAI társalapítója és vezérigazgatója három és fél évvel a ChatGPT megjelenése után már a világ legbefolyásosabb emberei közé tartozik. A céget vele együtt alapító Musk nem véletlenül perli százmilliárd dolláros nagyságrendben: szerinte Altman eltérítette a nonprofitként indult OpenAI-t eredeti küldetésétől, miszerint a cél az emberiség javát szolgáló mesterséges intelligencia kifejlesztése és felügyelete. Ehhez képest most vezetik be a hirdetéseket a ChatGPT-be, és hamarosan tőzsdére léphet a cég.

A New Yorker április elején gigahosszú cikket közölt Altmanről: a 18 hónapon át tartó oknyomozás után kiderült, hogy jelenlegi és volt munkatársai hol mániákus hazudozónak nevezik, hol szociopata diktátorként beszélnek róla, miközben nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a névvel nyilatkozó exkollégák nagy része most komoly versenytársának számít a világ egyik legtöbb pénzt megmozgató iparágában. Az AI Híradóban átbeszéltük, honnan jön Altman, hogyan alakult át az OpenAI a 12 éves története során, és mit tartogat a cég jövője. A New Yorker-cikk vádjai mellett azt is végigvettük, hogy mit köszönhet neki a világ, és hogy jutottunk el odáig, hogy ennek ellenére Molotov-koktéllal dobálják meg a házát.

A hírek között az USA–Kína verseny és a chatbotokkal folytatott beszélgetések büntethetőségének kitárgyalása mellett ezúttal egy rakás új AI-modellt ismertetünk:

a Meta újra ringbe szállt a Muse Sparkkal,

az OpenAI gyógyszerkutatást segítő modellt adott ki,

az Anthropic kibervédelmi eszközét, a Mythost nem is merték nyilvánossá tenni, csak egy maroknyi nagy cégnek adták oda,

a Google pedig akár a telefonodra is felrakható nyílt AI-modellel jelentkezett.

