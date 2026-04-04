Kipróbáltuk az AI-t, ami átveszi az irányítást a számítógéped felett

Tavaly novemberben arról beszélgettünk az AI Híradóban, hogy mi lesz az AI-fejlesztések fő iránya 2026-ban, és mások mellett arra jutottunk, hogy ez az ágensek éve lehet. Most a szemünk előtt zajlik ez az irányváltás: az OpenAI éppen leállítja a fél éve még a cég jövőjét meghatározó termékként bejelentett Sora appot és a teljes videógenerátort, és versenytársaival együtt ráfordul az AI-ágensekre (vagy félreérthető, de terjedő magyar fordításban MI-ügynökökre). Ezek azok a mesterségesintelligencia-rendszerek, amelyek már nemcsak válaszolnak, mint egy chatbot, hanem önállóan végeznek feladatokat: böngésznek az interneten, fájlokat kezelnek, programokat nyitnak meg – gyakorlatilag úgy használják a számítógépet, mint az emberek.

Alig egy éve, hogy a Manus nevű kínai startup elsőként bejelentette, hogy komplex feladatmegoldó, eszközhasználó AI-t fejlesztett – az ágensek úttörőjét azóta kétmilliárd dollárért felvásárolta a Meta. Aztán augusztusban az OpenAI is előállt saját ágensével, de mostanáig kellett várni, hogy kezdjen vele valamit: a hírek szerint a cég egy ágensalapú szuperalkalmazás fejlesztésén dolgozik. Az elmúlt hetekben fordult fel igazán az AI-világ: februárban mindenki az ágensek saját közösségi platformjáról, az AI-Redditnek is csúfolt Moltbookról beszélt, mára pedig a világgazdaságot szimuláló vagy a Föld teljes népességét AI-ágensekké alakító projektek és ötletek keringenek.

De ami ennél is kézzelfoghatóbb: a Perplexity és a Claude is olyan funkcióval bővült, ami ágens használatát teszi lehetővé. A Perplexity Computer egy virtuális gép Linux-környezetében engedi barangolni az AI-t, a Claude-dal viszont a saját eszközöd irányítását adod az ágens kezébe. Utóbbi használatát részletesebben is bemutatjuk az AI Híradó új adásában, amelyben szó esik még arról is,

hogy kik kerültek be – és kik nem – az amerikai elnök AI-tanácsadói közé,

hogyan teljesítenek a legjobb AI-modellek a legújabb AGI-teszten,

hogy mit tesz a környezettel és az emberekkel Elon Musk zakatoló óriás-adatközpontja,

és hogy mit keresett egy humanoid robot a Fehér Házban Melania Trump oldalán.

