Donald Trump példátlan lépéssel kirúgta a Nemzeti Tudományos Testület összes tagját

Donald Trump kormányzata egy váratlan lépéssel menesztette a Nemzeti Tudományos Alap (NSF) munkáját felügyelő és tanácsadó Nemzeti Tudományos Testület (NSB) mind a 22 tagját. A tagok – akiket az elnök nevez ki hatéves, egymást átfedő ciklusokra – április 24-én egy rövid e-mailben értesültek arról, hogy megbízatásuk „azonnali hatállyal megszűnt”, indoklás nélkül. Az NSB-t a Kongresszus hozta létre 1950-ben az NSF-fel együtt, és kulcsszerepet játszik az amerikai tudománypolitika irányításában, a költségvetések jóváhagyásában és jelentések készítésében. A testület korábbi elnöke, Dan Reed példátlannak nevezte a döntést, hangsúlyozva egy független, a teljes tudományos közösséget képviselő tanácsadó szerv fontosságát.

A lépés éles kritikákat váltott ki politikusok és tudósok részéről. Zoe Lofgren kaliforniai demokrata képviselő szerint a döntés káros az amerikai innovációra, és beleillik a tudományos intézményekkel szembeni szélesebb körű fellépések sorába. A kormányzat korábban is oszlatott fel teljes tanácsadó testületeket, köztük egy kulcsfontosságú vakcinapolitikai bizottságot és több NSF-bizottságot, részben költségcsökkentési célokkal.

Szakértők szerint a mostani lépés komoly űrt hagy az amerikai tudományos életben: Roger Beachy, a Washington Egyetem biológusa a Nature cikke szerint azt a kérdést tette fel, hogy ki fogja ezentúl független tanácsokkal segíteni az ország tudományos jövőjének alakítását, míg Keivan Stassun, a Vanderbilt Egyetem asztrofizikusa úgy véli, a döntés a tudományos tanácsadói rendszer fokozatos és szisztematikus leépítésének része.

A történtek az NSF körüli szélesebb válság közepette zajlanak: az elmúlt időszakban a kormányzat több mint 50 százalékos költségvetési csökkentést javasolt (amit a Kongresszus nem hagyott jóvá), az ügynökség 2025 eleje óta több mint 30 százalékos létszámcsökkenést szenvedett el, és akadozik az új kutatási támogatások kiosztása is. Feszültségek alakultak ki a testület és a Fehér Ház költségvetési hivatala között is, amely állítólag megtiltotta, hogy a pénzügyi terveket megosszák az NSB tagjaival, annak ellenére, hogy ez a testület törvényes feladatai közé tartozik.

Egyes leváltott tagok szerint a döntés célja az lehetett, hogy megakadályozzák őket a jövőbeli költségvetési lobbizásban, vagy hogy helyet csináljanak az új NSF-igazgatónak jelölt Jim O’Neillhez közel álló tanácsadóknak. Az amerikai elnök által az NSF vezetésére márciusban felterjesztett O'Neill már több posztot betöltött a második Trump-kormányzatban, volt például egészségügyminiszter-helyettes és a járványügyi hivatal (CDC) átmeneti igazgatója is, egyébként pedig technológiai befektetőként ismert, és a Szilícium-völgyi kockázatitőke-májer és Antikrisztus-szakértő Peter Thiel (főbb projektjei: PayPal, Facebook, Palantir, Donald Trump) köreibe tartozik.