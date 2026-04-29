Nagyrészt az elhízás miatt vált gyakoribbá a rák az angliai fiatalok körében

11 daganattípus vált gyakoribbá angliai fiatalok körében, aminek a hátterében elsősorban az elhízás állhat – állítja egy friss kutatás, amiről szerdán számolt be a Guardian.

A londoni rákkutató intézet és az Imperial College London kutatói szerint 2001 és 2019 között 11 daganattípus vált gyakoribbá a 20 és 49 évesek körében. Ezek közül kilenc előfordulása az idősebbek körében is nőtt, kettő, a vastagbélrák, valamint a petefészekrák azonban csak a fiatalabb generációban.

Az elhízás az egyetlen olyan ismert kockázati tényező, ami gyakoribbá vált a fiatal felnőtteknél ebben az időszakban, miközben az alkoholfogyasztás, a dohányzás vagy a mozgáshiány előfordulása stabil maradt, vagy csökkent.

A túlsúly a 11-ből 10 daganatos megbetegedés kialakulásával mutatott összefüggést, az egyetlen kivétel a szájüregi rák volt. Az egészséges testtömeg fenntartásával a kutatók szerint megelőzhető lehet a vastagbélrákos esetek 20, a méhtestrákok 35, és a vesedaganatok 27 százaléka.

„A túlsúly egy fontos tényező, de nem magyarázza teljesen a vastagbélrák és más daganatos megbetegedések előfordulásának ilyen mértékű növekedését. Ez arra utal, hogy több tényező, köztük korai életkori hatások együttesen játszanak szerepet – mondta Montserrat García-Closas, a rákkutató intézet Integrált Rákepidemiológiai kutatócsoportjának vezetője. – Ezeknek a mintázatoknak a megértése elengedhetetlen annak feltáráshoz, hogy mi áll valójában a mai generációk rákkockázatának növekedése mögött”.

Egy múlt héten közölt jelentés szerint az Egyesült Királyságban rekordszámú, éves szinten 403 ezer daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, amit kutatók a lakosságszám növekedéséhez, a társadalom öregedéséhez, valamint az elhízáshoz kötnek.