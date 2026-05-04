Hátrafelé is tudod folytatni a sorozatot?

Egyetlen megoldás van, ez pedig az 1760. Könnyen belátható, hogy háromjegyű szám nem lehet, mert 999 + 9 + 92 + 93 túl kicsi, tehát négyjegyű. Az is könnyen belátható, hogy kétezer alatti kell legyen, akkor viszont a szám 1BCD alakú, és az utolsó három számjegyre az alábbi összefüggés adódik: 100B+B2+10C+C3+D+D4 =1025. Ezt viszonylag gyorsan végig lehet zongorázni, például D nem lehet 5-nél nagyobb, és az is látszódik, hogy B és C paritása eltérő kell legyen.