Hátrafelé is tudod folytatni a sorozatot?
296. feladvány: Sorozat visszafelé
Az alábbi sorozat végtelen sokáig folytatható, de vajon mi állhat a 2026 előtt?
?, 2026, 3332, 3387, 6312, 6344, 6679, 13625, 16992, 24351, 25022, 25097, 48492, 55217, 72063, 73613, 74089, 137257, 258400, 259195, 334626, 382686, 463481, 496573, 515035, 531034, 535388, 830520, 831194, 894358, ...
1. Tipp
Vizsgáljuk a különbségeket: mikor kicsik, mikor nagyok?
2. Tipp
Gondolkodjunk hatványokban!
3. Tipp
A különbség mindig a számjegyek hatványösszege, mégpedig úgy, hogy az első számjegyet az első hatványon vesszük, a második számjegyet a második hatványon, a harmadikat a harmadik hatványon, és így tovább. Például 2026 és 3332 különbsége 21 + 02 + 23 + 64 = 1306. No de vajon milyen szám esetén lehet a rákövetkező szám a 2026?.
Megoldás
Egyetlen megoldás van, ez pedig az 1760. Könnyen belátható, hogy háromjegyű szám nem lehet, mert 999 + 9 + 92 + 93 túl kicsi, tehát négyjegyű. Az is könnyen belátható, hogy kétezer alatti kell legyen, akkor viszont a szám 1BCD alakú, és az utolsó három számjegyre az alábbi összefüggés adódik: . Ezt viszonylag gyorsan végig lehet zongorázni, például D nem lehet 5-nél nagyobb, és az is látszódik, hogy B és C paritása eltérő kell legyen.
Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.