Te mit kérdeznél egy etológustól?

A Qubit AMA videósorozatunk minden részében más-más tudományterület kutatóját látjuk vendégül, hogy megválaszolja az olvasóink által beküldött legizgalmasabb kérdéseket. Eddigi témáink a csillagászatot, a régészetet, a matematikát, az evolúcióbiológiát és a szociálpszichológiát fedték le, a következő adáshoz pedig Kubinyi Enikő etológus, az ELTE Etológia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA doktora várja a Qubit olvasóinak kérdéseit.

Az idén Akadémiai Díjjal kitüntetett kutató – aki a Qubitre is számos cikket írt – nagyban hozzájárult ahhoz, hogy bebizonyosodjon: a kutya az egyik legjobb modell az emberi öregedés vizsgálatához. Kutatásaiban többek között a kutyák gondolkodását, az ember és kutya közötti különleges kapcsolatot, valamint a viselkedés genetikai hátterét vizsgálja.

A Kubinyi Enikőnek szánt kérdéseket a szerkesztőségi e-mail címünkre várjuk: szerk [kukac] qubit [pont] hu. A levél tárgyának add meg, hogy Qubit AMA!

Kubinyi Enikő a Qubit Live-on 2024-ben Fotó: Nemeth Daniel/444

