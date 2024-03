Kubinyi Enikő: A kutya kiváló modellállat az emberi öregedés leírására

Az öregedésről szóló tavaly októberi Qubit Live #7-en az evolúcióbiológia, az etológia és a fejlődésgenetika eredményeinek tükrében jártuk körbe azt, hogy meg lehet-e úszni a halált, lehet-e javítani az életvégi életminőséget, és hogy megelőzhetők-e az időskori betegségek. A napokban az elhangzott előadásokat és a kerekasztal-beszélgetést osztjuk meg, hogy azok is meghallgathassák, akik nem tudtak részt venni az esten.

A kutya a macskák mellett a legkedveltebb és leggyakrabban tartott társállat. Háziasítása óta eltelt 20 ezer évben a Földet lakó emberek száma sokszorosára nőtt, az életkor pedig jelentősen kitolódott. Az Eurostat felmérése szerint 2019-ben már 705 millió idős ember élt a bolygón, közülük pedig 55 millióan voltak demensek. Az időskori demencia számos betegség kísérője lehet; leggyakrabban az Alzheimer-kór okozza, de annak megértése, modellezése, kutatása és így gyógyítása is igen nehézkes.

Kubinyi Enikő UNESCO-díjas etológus, a kutyák viselkedésének és kogníciójának nemzetközi hírű kutatója októberi előadásában arról beszélt, hogy az agyi folyamatok tekintetében a kutyák sokkal több hasonlóságot mutatnak az emberekhez, mint azt gondolnánk. A hűséges társak együtt élnek az emberrel, emiatt körülményeik és sokszor viselkedésük és aktivitási szintjük is hasonló, mint gazdáiké. Ezek a tényezők nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a kutya modellállatként alkalmas legyen a demenciakutatásokban való részvételre. Mivel a beszédzavaron kívül az állatoknál is az emberekével azonos tünetekkel jelentkezik a betegség, a kutyák a viselkedéses jegyek, a kórlefolyás és a kezelési lehetőségek megismerésére is módot adnak.

Az etológus egy nemzetközi projektben kutyák agyát vizsgálja az Alzheimer-kór és a demencia jeleit kutatva. A program része a labormunkán túl a viselkedés megfigyelése is – erről Kubinyi elmondta, hogy az öregedésnek nem csak negatív hatásai vannak. A nehezebb mozgás, a látás és a hallás romlása mellett sok állat boldogabbnak tűnik idős korában, alapvetően a pozitív üzenetekre figyelnek fel, valamint nyugodtabbá válnak.

De mi minden kell ahhoz, hogy a kutya modellállat lehessen? Miért rágcsálókon és rovarokon vizsgálják általában az öregedést? Hogyan tehetünk azért, hogy a kutyák tovább maradjanak fiatalosak, és hosszabb ideig legyenek velünk? Van különbség a fajták között? Az etológus előadásában ezekre és további hasonló kérdésekre keresi és adja meg a választ.

A Qubit Live #7 tudományos estet, valamint a videók és a podcastok elkészítését a Medipredict és az Oriens támogatta.