Tisztul a levegő a gazdasági növekedést produkáló világvárosokban

Az elmúlt fél évtizedben a Föld legnagyobb városainak többsége úgy növelte gazadsági teljesítményét, hogy közben jelentősen redukálta a fosszilis energiahordozók használatából fakadó szennyezés mértékét – olvasható Science X-en.

A kutatási ismertető szerint a Nature Cities folyóiratban május 11-én megjelent tanulmány szerzői a világ 2475 nagyvárosát hasonlították össze a gazdaság prosperitása és a globális műholdas monitoringrendszer szerinti légszennyezettségük alapján.

A vásárlóerő-paritáson egy főre jutó (amerikai dollárban megadott) GDP-t a kőolajszármazékok ipari, közlekedési és lakossági felhasználása során felszabaduló nitrogén-dioxid légköri koncentrációját mutató troposzférikus függőleges oszlopsűrűség (TVCD) értékeivel egybevető, a lakosságszámmal és a népsűrűséggel súlyozott mérőszámok meglepetéssel szolgáltak. Kiderült, hogy az eredmény megkérdőjelezi azt az évtizedes alapvetést, miszerint a töretlen gazdasági növekedés nem valósítható meg a környezetszennyezés radikális csökkentése mellett.

A légköri nitrogén-dioxid koncentrációjának népességi adatokkal korrigált változásai a világ 100 ezer főnél népesebb lakosságú városaiban 2019 és 2024 között

A 2019 és 2024 közötti adatsorokkal dolgozó kutatók az eredetileg több mint 5 ezer város választottak ki, de a vizsgált időszakban stagnáló nitrogén-dioxid szintet produkáló 2919-et nem vették végül figyelembe.

Az összehasonlító elemzés eredményei szerint több, mint 700 városával, köztük Pekinggel és Sanghajjal Kína jár az élen a levegő minőségének javulása mellett elért gazdasági növekedésben élen jár, több mint 700 várossal, amelyek a levegő tisztítása mellett növekednek. Európában Amszterdam, Berlin és Párizs mutat mintát a korábban lehetetlennek tartott együttállás megvalósításában, míg Észak-Amerikában jár az élen.