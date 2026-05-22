A Spotify-on is lehetőség lesz AI-eszközökkel remixeket készíteni a kedvenc zenéinkből

A Spotify bejelentette, hogy partnerségre lép a Universal Music Group-pal (UMG), annak érdekében, hogy a felhasználók számára lehetővé tegyék generatív AI használatát kedvenc zeneszámaik feldolgozásainak, remixeinek elkészítéséhez – adja hírül a TechCrunch.

Az eszköz fizetős kiegészítőként lesz elérhető a Spotify Premium előfizetőinek, egyelőre nem tudni, mikor. A megállapodás lényeges eleme, hogy bevételmegosztást kínál az előadók számára a műveiken alapuló, AI által generált zenék után.

A Spotify már tavaly utalt az ilyen irányú terveire, jelezve, hogy együtt dolgozik a UMG, a Sony Music Group, a Warner Music Group illetékeseivel, a Merlinnel és a Believe-vel azon, hogy „előadóközpontú” AI-alapú zenei termékeket fejlesszenek.

Eközben a Suno szerzői jogi követelésekkel néz szembe többek között épp az UMG és és a Sony Music részéről, az Udio pedig már megegyezett a Warnerrel és az UMG-vel.

Elképzelhető, hogy a Spotify és az UMG megállapodása csak az első lesz a számos jövőbeli kiadói partnerség közül. A hírt egyébként a Spotify csütörtöki Investor Day elnevezésű rendezvényén jelentették be, ahol más újdonságokat is bemutattak. Például egy AI-alapú hangoskönyv-készítő, illetve podcast-készítő eszközt.

