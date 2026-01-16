„A magyar gazdaság rákfenéje a verseny hiánya”

2026 rendkívül turbulens évnek ígérkezik. Magyarországon választási év van, amire a kormány intenzív osztogatással már tavaly ráfordult, bár 2025-ben gyakorlatilag nem is volt gazdasági növekedés. Így persze nem is meglepő, hogy a költségvetési hiány az év végére horrorisztikus méretűvé duzzadt, és nagyon valószínű, hogy idén sem lesz ez másként. De a magyar állam nem csak a szavazatvásárlásra, saját magára is jóval többet költ, mint a régiós átlag. Szakértők szerint régóta gazdasági modellváltásra lenne szükség itthon, csak nincs rá politikai akarat.

Mindeközben az ukrajnai háború lassan ötödik évébe lép, az USA épp a nemzetközi jogrendet és kereskedelmet zilálja szét, Kína is egyre agresszívebbnek tűnik, az EU pedig csak nagyon lassan mozdul bármilyen geopolitikai kérdésben.

A Dollárpapa legújabb adásában Prinz Dániel közgazdász kutatóval beszélgettünk szinte mindenről, ami a 2026-os év legforróbb gazdasági kérdéseihez hozzátartozik. Volt szó a költségvetésről, a brutális kamatterhekről, a magyar gazdaság problémáinak és megbízhatatlanságának áráról, a verseny hiányáról, az euró bevezetésének előnyeiről, a kampányígéretek áráról, a foglalkoztatottság további emelésének és esélyeiről, de arról is, hogyan léphetne Magyarország előrébb abból a fejlettségi csapdából, amibe került. Emellett szó volt az Európai Unió gazdasági előnyeiről, hátrányairól és arről, hogy mire kellene figyelni a magyar adórendszer megreformálásakor.

Lesznek-e idén megszorítások? Mennyire lesz tartható a 2026-os költségvetési cél megszorítások nélkül?

Van-e a kormánynak mozgástere? Mennyit lehetne lefaragni a 4500 milliárd forint körüli állami kamattörlesztésből?

Milyen a jó adórendszer? A közhiedelemmel ellentétben miért segítene többet az ÁFA csökkentése a gazdagoknak?

Mik a magyar gazdaság legnagyobb problémái? Mi vár ránk idén, és mi az EU-ra?

