Jaksity György: 2025 kényszerleszállás volt, nem repülőrajt

2026-ban a globális és különösen az európai gazdaság turbulenciája nem klasszikus válságtünetekből fakad, hanem abból, hogy a gazdaságpolitika egyre inkább geopolitikai eszközzé válik. A vámok újbóli térnyerése szétfeszíti a korábban adottnak hitt szabadkereskedelmi kereteket, miközben drágítja az importot és bizonytalanná teszi a vállalati döntéseket is. Ezzel párhuzamosan a védelmi kiadások gyors növekedése Európában nemcsak fiskális nyomást teremt, hanem forrásokat von el a versenyképességet hosszabb távon javító beruházásoktól. A helyzetet tovább élezi a kínai exportdömping, amely az államilag támogatott túltermelésen keresztül lenyomja az árakat, torzítja a piacokat, és politikai válaszlépésekre kényszeríti az európai döntéshozókat – újabb vámokat, ellenintézkedéseket, kereskedelmi konfliktusokat generálva. Mindez egy olyan nemzetközi környezetben zajlik, ahol az Egyesült Államok politikája egyre kiszámíthatatlanabb.

Erre rakódik rá a mesterséges intelligencia gyors terjedése, amely egyszerre ígér termelékenységi ugrást, és vet fel súlyos kérdéseket a munkaerőpiacot, a szabályozást és a verseny torzulását tekintve. Miközben még az sem világos, hogy a nyereségek hol csapódnak le, és ki viseli az átmenet költségeit. Így 2026 várhatóan olyan év lesz, amikor a vámok, a fegyverkezés, a technológiai verseny és a politikai bizonytalanság együtt teszik idegessé a befektetőket és kiszámíthatatlanná a világgazdaságot.

Jaksity György közgazdász, a Concorde Értékpapír Zrt. igazgatóságának elnöke a Qubit stúdiójában Fotó: Tóth András/Qubit

A Dollárpapában bő egy éve beszélgettünk utoljára Jaksity György közgazdásszal, a Concorde Értékpapír Zrt. igazgatóságának elnökével. Most újra elhívtuk, és megkérdeztük, hogy szerinte 2026-ban milyenek lesznek a legfontosabb globális folyamatok, és hogy azok vajon hogyan korlátozzák be Magyarország gazdasági mozgásterét.

Mik a legfőbb egyensúlytalanságok, amelyek komoly nehézségeket okozhatnak Európának és benne Magyarországnak?

Mit jelent a vámok és a bizalom megingása a nemzetközi kereskedelemben? És mit Magyarországon?

Van-e jó oldala a védelemi kiadások növelésének?

Mit rontottak el a németek?

Mik a legnagyobb veszélyei a dübörgő AI-forradalomnak rövid és hosszú távon?

Mi minden vár ránk 2026-ban?

