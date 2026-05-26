Megoldódott a Galápagos-szigeteki parányi kék polipok évtizedes taxonómiai rejtélye

2015-ben a Csendes-óceán keleti trópusi vizeiben a Charles Darwin Alapítvány expedíciója az ecuadori Galápagos-szigetek közelében a tengerfenéken kutató robot segítségével egy korábban sosem látott rövid karú, kéknek tetsző golflabda méretű zömök polipra bukkant 1700 méteres mélységben.

Az expedíció még két hasonló küllemű példányt is a felszínre hozott, de a három ból csak egyet sikerült épségben eljuttatniuk Janet Voightnak, a chicagói Field Museum polipszakértőjének, hogy ő végezhesse el a fejlábú pontos rendszertani azonosítását. A taxonómiai munka több mint egy évtizedig tartott – olvasható az ausztrál Connect Sci tudományos portálon.

Napokban Microeledone galapagensis néven bejegyzett kis kék polip meghatározása azért tartott ennyi ideig, mert a specialista évekig várt a mindössze egyetlen példány boncolásmentes vizsgálatát lehetővé tevő technológiára. Végül kollégájával az állat mikro-CT-felvételek alapján összeállított háromdimenziós modelljének segítségével végezték el a munkát. A morfológiai vizsgálat egyértelműsítette, hogy a faj a déli féltek mély és hideg vizeiben honos, jóval nagyobb testméretű Megaleledonidae családjának trópusi körülményekhez alkalmazkodva apró testűvé fejlődött tagja.

Microeledone galapagensis Fotó: Charles Darwin Foundation

