Magyar rákkutató vállalkozást választottak a világ legígéretesebb innovációi közé a Szilícium-völgyben

A Genomate Health az ENSZ egészségügyi konferenciáján mutatta be a az orvosi innovációban elért fejlesztésének eredményeit a nemzetközi egészségügyi és technológiai döntéshozók előtt – írja sajtóközleményében a rákgyógyítással foglalkozó magyar vállalkozás. A 135 jelentkezőből a hét legjobb közé került be a massachusettsi központú magyar rákkutató cég, ráadásul az Amerikai Rákkutatók Társasága (AACR) is az áttörő innovációk közé sorolta a magyar kutatóközponttal – ez a korábban alapított Oncompass Medicine – rendelkező vállalkozást. A Peták István kutatóorvos által alapított cégek eljárásainak lényege, hogy a kutatóorvosok nem egyetlen génhibát vizsgálnak meg, hanem a daganatokban egyszerre jelen lévő összes genetikai eltérés összefüggéseit elemzik.

A Genomate Health a kutatási eredményeit a Mayo Clinic és az Institut Curie kutatóival közösen a Nature Precision Oncology szaklapban publikálta, amiből kiderült, hogy a Genomate rendszere által támogatott terápiák négyszer nagyobb eséllyel gyógyítják hatékonyan a rákot, mint a hagyományos eljárások. A kezelésekhez a technológia több mint 200 engedélyezett és mintegy ezer klinikai fejlesztés alatt álló gyógyszer közül segít kiválasztani a megfelelő gyógyszer-kombinációkat. Az onkológiai kezelések tervezését támogató számítógépes módszer eredményes működését a versenytársai közül elsőként mutatta be a magyar vállalkozás.

„Az AI alapú precíziós onkológia technológiai fejlesztésével a célunk nem az orvosok helyettesítése, hanem hogy olyan eszközt adjunk a kezükbe, amellyel még pontosabban képesek kiválasztani a beteg számára leghatékonyabb kezelést” – mondta Peták a C3 Davos Silicon Valley Healthcare Summit konferencián. „Egyrészt vannak célzott gyógyszerek és célzott immunterápiák is. A mi rendszerünk segít felmérni, hogy a precíziós kezelések közül melyik van a legtöbb pozitív kapcsolatban molekuláris szinten a daganattal, majd a negatív, rezisztenciát okozó kapcsolatokra is felhívja a figyelmet” – mondta korábban Peták a Qubitnek.

Peták több mint két évtizede foglalkozik a számítógépes módszerrel támogatott rákkutatással, amiért az AACR-től kitüntetést is kapott a konferencián. A kutatóorvos csapatával korábban már elnyerte az európai Jövő Unikornisa innovációs díjat is, jelenleg pedig a Genomate Health bekerült a Mayo Clinic akcelerációs programjába, amely segítségével az AI-eszközeik fejlesztéséhez szükséges fontos klinikai adatokhoz férnek hozzá.

