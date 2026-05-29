Az előrejelzési piacok kezdenek megjelenni a műkereskedelem területén is

Egyre több területet próbálnak lefedni előrejelzési piacok, mint amilyen a Kalshi és a Polymarket, amelyek lényegében online fogadási oldalak, bár a működtetőik szerint inkább derivatív kereskedési platformok. A Kalshi most lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy műalkotások aukciós árára, illetve teljes aukciók összesített bevételének alakulására is fogadjanak – írja az ArtNews.

„A piacok első ízben adnak a gyűjtők, művészeti alapok, kereskedők, intézményi és egyéni befektetők kezébe olyan eszközt, amellyel a műtárgypiacról alkotott véleményüket egy szabályozott pénzügyi instrumentum pontosságával és átláthatóságával fejezhetik ki” – áll a Kalshi közleményében.

A Kalshi szerint mostantól „minden pénzügyi háttérrel rendelkező befektető” részesülhet a műtárgypiacon realizálható eredményekből. A vállalat szerint az aukciókon eddig főként a már amúgy is tehetős szereplők profitáltak, nem ritkán olyan módszerekkel is, mint a „harmadik fél által garantált licitek”. Ezek lehetővé teszik, hogy egy potenciális vásárló előre garantáljon egy bizonyos árat az árverésere kerülő műre, majd ha ezt túllicitálják, részesedést kapjon az árkülönbségből.

A bennfentes kereskedelem lehetőségével kapcsolatban a Christie's szóvivője azt közölte, hogy a cég szigorú szabályokat vezetett be az alkalmazottaik aukciós részvételével kapcsolatban, beleértve az alkalmazottak és közeli családtagjaik licitálásának korlátozását, valamint a bizalmas információk felhasználásának tilalmát. A Sotheby's nem kommentálta az új szolgáltatást, és azt sem árulta el, hogy alkalmazottai használhatják-e ezeket az oldalakat.

Az Art Basel és a UBS 2026-os művészeti piaci jelentése szerint a globális műtárgypiac 2025-ben 4 százalékkal, mintegy 59,6 milliárd dollárra nőtt. Ennek közel fele – 24,8 milliárd dollár – aukciós eladásokból származott, amelyek értéke két évnyi visszaesés után 6 százalékkal emelkedett.

Nem a Kalshi az első, amely „demokratizálni” próbálná a műtárgypiacot. Ilyen például a New York-i Masterworks startup is, amely lehetővé teszi, hogy a befektetők részesedést vásároljanak híres műalkotásokban. A Kalshi most még ennél is lejjebb viszi a belépési küszöböt: elegendő csupán jól megjósolni az eseményeket.

A felhasználók már most fogadhatnak például arra, hogy Jean-Michel Basquiat, Vincent van Gogh vagy Pablo Picasso aukciós rekordjai megdőlnek-e idén. Fogadni lehet arra is, mennyiért kel el az év legdrágább műalkotása. A cikk írásakor a fogadók megosztottak voltak a 250 és 300 millió dolláros végösszeg között. Ez különösen ambiciózus jóslat, mivel az eddigi legdrágább aukciós műtárgy 181,2 millió dollárért kelt el.

