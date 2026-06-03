Minden ötödik amerikai fiatal AI-tól kér pszichológiai tanácsot, de a többségük ezt titkolja

Egyre több amerikai fiatal fordul a mesterséges intelligenciához érzelmi támogatásért a növekvő ifjúsági mentális egészségügyi válság közepette. Egy, a JAMA Pediatrics című folyóiratban megjelent friss tanulmány szerint a 12 és 21 év közötti amerikai kamaszok és fiatal felnőttek csaknem 20 százaléka (minden ötödik fiatal) vett már igénybe AI-chatbotot (mint a ChatGPT, a Gemini, a Grok vagy a Claude), amikor szomorúnak, dühösnek, idegesnek vagy stresszesnek érezte magát.

Ez jelentős növekedést mutat az egy évvel korábbi adatokhoz képest, amikor még csak a fiatalok 13 százaléka számolt be ilyen célú AI-használatról. A több mint ezer válaszadó bevonásával készült, országosan több mint 42 millió fiatalt reprezentáló felmérés szerint a használat különösen a lányok, az idősebb tinédzserek, valamint azok körében volt magasabb, akik az elmúlt hat hónapban konzultáltak orvossal a mentális egészségükről.

Az adatok rávilágítanak a digitális eszközökre való erős támaszkodásra: a felhasználók több mint 40 százaléka legalább havonta egyszer kért mentális egészségügyi tanácsot a chatbotoktól, 5,8 százalékuk pedig napi vagy szinte napi rendszerességgel használta azokat. Ráadásul a fiatal felhasználók túlnyomó többsége, 91,7 százaléka hasznosnak is találta a chatbotoktól kapott tanácsokat. A kutatók azonban óvatosságra intenek ezzel a magas elégedettségi aránnyal kapcsolatban; megjegyzik, hogy ez a hasznosságérzet egyszerűen abból is fakadhat, hogy az AI hajlamos túlzottan egyetértő vagy hízelgő lenni, és nem feltétlenül a pszichológiai útmutatás tényleges klinikai minőségét vagy biztonságosságát tükrözi.

Bár a fiataloknak úgy tűnik, segít a chatbotokkal való beszélgetés, a tanulmány szerint a felhasználók 63,3 százaléka úgy döntött, hogy titokban tartja ezt a szokást a szülei, barátai és környezete előtt. Mivel a generatív AI rohamtempóban vált a fiatalok mentális egészségügyi ökoszisztémájának szerves részévé, a szerzők hangsúlyozzák, hogy a szülőknek és a klinikai szakembereknek nyílt párbeszédet kell kezdeményezniük az AI-eszközökről. Ezek a beszélgetések elengedhetetlenek ahhoz, hogy a fiatalok reális elvárásokat támasszanak, biztonságosan használják a chatbotokat, és szükség esetén sikeresen kapcsolódjanak a hivatásos szakember általi segítségnyújtáshoz.