Felkészültek a NASA űrhajósai a Nemzetközi Űrállomás elhagyására, miközben az oroszok szivárgó moduljukat javították

Közel két órán át űrhajójukban húzódtak meg péntek délután az amerikai űrügynökség (NASA) Nemzetközi Űrállomáson (ISS) tartózkodó űrhajósai, ahol készen álltak az ISS esetleges evakuálására.

A Reuters szerint a houstoni küldetésirányítás 15:04-kor utasította erre a Crew–12 személyzetet, miután az orosz személyzet egy súlyosbodó szivárgást próbált kijavítani az űrállomás orosz szekciójában. A két amerikai, egy francia és egy orosz űrhajós, valamint egy további, ISS-en tartózkodó amerikai űrhajós ezután elfoglalta helyét az űrállomáshoz dokkolt Dragon űrhajóban és felvették űrruháikat.

A SpaceX Dragon űrhajója a Nemzetközi Űrállomáson június 5-én, amikor a NASA asztronautái felkészültek az űrhajóban az ISS esetleges evakuációjára Fotó: NASA

Délután 5 órakor aztán a NASA azt a tájékoztatást adta, hogy az űrhajósok visszatérhetnek az űrállomás fedélzetére és folytathatják a tervezett tevékenységeiket, miután a Roszkoszmosz a javítási munkálatok szüneteltetéséről döntött. Azt írták, hogy bíznak abban, hogy az orosz űrügynökséggel közös megoldást találnak a szivárgások kezelésére.

Orosz javítási munkálatok váltották ki a döntést

Bethany Stevens, a NASA szóvivője korábban azt közölte, hogy az orosz Zvezda szervizmodul PrK néven ismert átjáróalagútjában már egy ideje repedések és szivárgások jelentkeznek, amiket a Roszkoszmosz eddig a lehetőségekhez mérten igyekezett kezelni: kockázatcsökkentő intézkedésekkel, valamint időszakos, részleges javításokkal.

A Nemzetközi Űrállomás 2010-ben, az Atlantis űrrepülőgép fedélzetéről Fotó: NASA

Az újabb szivárgások után azonban a Roszkoszmosz úgy döntött, hogy június 5-én, pénteken kiterjedtebb javítási műveletbe fog. A NASA ezután a fokozott óvatosság jegyében arra utasította az Crew–12-es személyzet minden tagját, valamint az űrállomásra a Szojuz űrhajón feljutó Christopher Williams NASA-űrhajóst, hogy a javítás idejét emelt biztonsági készültségben vészeljék át az amerikai SpaceX Dragon űrhajóban.

A Roszkoszmosz közleménye szerint, amit az Interfax hírügynökség tett közzé, az űrállomáson két levegőszivárgást észleltek, amik nem jelentenek azonnali veszélyt a legénységre nézve. Az orosz űrügynökség azt állította, hogy az első szivárgást sikerült megfékezni és most a második megállításán dolgoznak.