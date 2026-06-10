Drónhajó mentette ki a Hormuzi-szorosnál lezuhant amerikai Apache helikopter legénységét

Drónhajóval mentették ki a tengerből egy bajba jutott amerikai katonai helikopter legénységét – írta meg kedden az Ars Technica, miután egy Apache helikopter lezuhant a Hormuzi-szoros közelében. Ez az első alkalom, hogy egy drónhajót alkalmaz az amerikai hadsereg egy hasonló tengeri mentőakció végrehajtására.

Egy US Army Apache helikopter a Hormuzi-szoros felett Fotó: CENTCOM

Az Apache helikoptert Reutersnek nyilatkozó amerikai tisztségviselő szerint egy iráni kamikaze drón találta el, az ománi partok közelében. A két fős legénységet az amerikai haditengerészet (US Navy) drónhajója mentette ki a tengerből magyar idő szerint kedd hajnalban, és a CENTCOM parancsnokság szerint mindkettőjük állapota stabil.

Az amerikai haditengerészet ötödik flottája márciusban kezdte meg a Corsair drónhajóknak a hadszintéri alkalmazását. A 7 méter hosszú hajót a texasi Saronic Technologies cég fejlesztette ki. A drónhajó a vállalat szerint közel 450 kilogrammos rakományt képes 1850 kilométerre szállítani, maximum 65 kilométer per órás sebességgel.

A Corsair drónhajó egy korábbi gyakorlat során Fotó: Saronic Technologies

A War Zone katonai blog azt írta, hogy a drónhajó felhasználása új távlatokat nyit meg a komoly kihívást jelentő tengeri harci kutató-mentő műveletekben, és lehetővé teheti mentőhajók előre kijelölt helyekre történő telepítését. Ennek szerintük a hatalmas Csendes-óceáni hadszíntéren lehet különösen jelentősége.

Az Apache incidensre válaszul az Egyesült Államok kedd este támadásokat indított iráni célpontok ellen, amik iráni radarokat és légvédelmi rendszereket céloztak. Az amerikai légicsapások után Irán jordániai, kuvaiti és bahreini amerikai létesítmények ellen indított támadásokat. A legújabb összecsapások veszélybe sodorják a két fél között áprilisban köttetett tűzszünetet, és a háború tárgyalásos lezárását.