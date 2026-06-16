A NASA megpróbálja megmenteni azt az űrteleszkópját, ami még idén a Földre zuhanhat

NASA Neil Gehrels Swift Obszervatóriuma 2004 óta figyeli az univerzum legfényesebb robbanásait, azonban a 2024-es heves napviharok hatására letért a pályájáról, és azóta egyre közelebb sodródik a Földhöz – írja a Mashable. A NASA kilenc hónappal ezelőtt bízta meg a Katalyst Space Technologies vállalatot egy mentőmisszió kidolgozásával: a cég ezután kifejlesztette a Lightweight In-space Navigation and Kinematics (LINK) nevű űreszközt, ami mintegy 240 kilométerrel magasabb és biztonságosabb pályára vontatja majd a Swiftet. Az űreszköz fellövésekor körülbelül 595 kilométer magasságban keringett a Föld körül, mostanra azonban körülbelül 370 kilométeres pályára állt, és a gravitációs vonzás miatt még idén a Földbe csapódhat.

Az űrteleszkóp feladata, hogy gammakitöréseket figyeljen meg, vagyis azokat a nagy energiájú, rövid ideig tartó fényfelvillanásokat, amelyek néhány másodpercre egész galaxisoknál is fényesebbek lehetnek, és több energiát termelnek, mint a Nap egész élettartama alatt. A Swift feladata ezeknek a fényvillanásoknak a megörökítése: amikor egy gammakitörést észlel, nagy sebességgel az esemény irányába fordul és lefényképezi azt. Azonban a NASA kutatói februárban a Swift tudományos munkájának felfüggesztésére kényszerültek, és a nagylátószögű gammadetektor kikapcsolásával lassították az eszköz süllyedését.

A küldetés következő szakaszában a LINK robotkarbantartó űrhajó a Northrop Grumman Pegasus XL rakétával áll majd pályára – a tervek szerint június 27-én a Csendes-óceán déli részéről lövik fel – és a Swiftet hónapok alatt tereli eredeti pályájára. Brad Cenko a küldetés vezető kutatója a Mashable-nek elmondta, hogy a mentőakció azért kiemelt jelentőségű, mert „a jelenlegi [amerikai] kormányzatot nagyon erősen motiválja az amerikai kereskedelmi űrszektor fejlesztése, valamint annak biztosítása, hogy az Egyesült Államok megőrizze vezető szerepét ezen a területen más országokkal szemben.

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