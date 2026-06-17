Szenzációs felfedezés: a kecskék 60 százaléka arra megy, amerről a nevét kiabálják

A Zürichi Egyetem kutatói az egyik legrégebben háziasított faj tagjain, a kecskéken tesztelték, hogy mennyire értik a verbális jeleket – vagyis azt, ha hívják őket. Az már korábban kiderült, hogy a kecskék megértik, ha mutogatnak nekik, jobban kedvelik a vidám arckifejezést (embereknél), mint a morcosat és képesek megkülönböztetni a különböző hangulatokat hang alapján, de azt még senki sem vizsgálta (legalábbis tudományos igénnyel), hogy mit csinálnak, ha kurjongatnak nekik.

Egészen eddig: a kutatók az angliai Buttercups kecskemenhely 29 tagján vizsgálták, hogy mennyire hallgatnak a nevükre. Ehhez a kutatók egy paraván mögé álltak, amelynek a két oldalára egy-egy vödröt helyeztek, ezek közül az egyikbe egy darab száraztésztát tettek, a másikat üresen hagyták. Ezután a kutatók három tesztet végeztek el: először a jutalomfalat irányába kiabálták az adott kecske nevét (izgatottan), aztán a paravánnak háttal, végül pedig csendben maradtak. Miután ezzel végeztek, elengedték a kecskét, és megvizsgálták, merre megy.

Marnie, Bella és Archie

Hasonló teszteket korábban már végeztek kutyákon, gyerekeken, csimpánzokon és kismalacokon, vegyes eredményekkel: a gyerekek és a kutyák jól teljesítettek rajtuk, a csimpánzok és a malacok nem. Mint kiderült, a kecskék valóságos mesterei ennek a műfajnak, ha kiabáltak nekik, az esetek 60 százalékában sikerült megtalálniuk a jutalomtésztát. Ha a kutató csendben maradt, ez az arány mindössze 47 százalék volt, ha pedig háttal állt a paravánnak, és arra kiabált, 49.

Az egyelőre nem világos, hogy ez a képesség hogy és mikor fejlődött ki a kecskékben: erről a kutyák esetében is máig zajlik a vita, mindenesetre a kutatók szerint érdemes lenne megvizsgálni a vadon élő kecskék hangokra adott reakcióit is – ez ebből a kutatásból kimaradt. Stuart Watson, a tanulmány vezető szerzője szerint viszont egy lépéssel közelebb jutottak a kecskék kommunikációjának megértéséhez, és ez is valami.

Bár nem versenyről van szó, a tanulmány tartalmaz egy táblázatot is a kecskék eredményeiről, akik igazán megérdemlik, hogy megemlékezzünk a teljesítményükről: az abszolút bajnok Marnie volt, a második legjobb Bella, a harmadik helyen pedig Archie végzett. Indultak még: Wilfred, Thomas, Sticky, Sandy, Rodney, Ralphi, Natti, Nadia, Muffin, Little Rupert, Jimmy, Heidi, Hattie, Gilbert, Dixie, Diesel, Cicero, Cassanova, Bertie, Bernhard, Benji, Annie, 31, 239, 233 és 179.