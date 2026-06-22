A hét végén átgyalogolhatóvá apadt a Velencei-tó

Június közepére olyan súlyossá vált a vízhiány, hogy van, ahol már csak mutatóba maradt víz a Velencei-tóban. Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub vízi sportokban jártas elnöke, miután a tó vízszintje a hétvégén az agárdi vízmércénél mért 52 centiméterrel új negatív rekordot döntött, GPS alapon kimért mélységpontok mentén kijelölt egy lábon járható utat a mederben, és ezt követve átsétált Pákozdról Gárdonyba.

A saját Facebook-oldalán is posztolt timelapse-videóból kiderül, hogy a 178 centiméter testmagasságú Kürti sehol sem merült mellmagasságnál mélyebbre a tóban gyalogolva.

Mint a posztban írja, „az AI segített jó alkalmazást találni a GPS alapú adatrögzítéshez (Qfield app). Állítólag teljes medertérképet is tud készíteni, de nekem elég volt a pontok felrakása a mért centikkel. Eredetileg arra készültem, hogy akár az egész nap elmegy a méregetésre és keresgélésre. Aztán a legkézenfekvőbb irány, a héten leállított hajók útvonala is egyből jó adatokat adott, így a hosszú keresgélés elmaradt. Szerencsére, mert iszonyat hőség volt, és szélcsend. Hetek óta olvasgatok mindenféle leírásokat, horgász, és hidrológiai forrásokat. 80%-ig biztos voltam benne, hogy lesz valahol egy átjáró, de az meglepett, hogy elsőre 150 centinél kisebb mélyponttal találok”.

Kürti Gábor GPS-alapon kimért útvonala a Velencei-tóban Fotó: Kürti Gábor/ Facebook

Kürti azonban senkinek sem ajánlja, „hogy csak úgy gyalogoljon a tóban össze vissza. Még most is lehetnek testmagasságnál mélyebb pontjai. Én előbb feltérképeztem a mélységeket a teljes útvonalon, majd a kajakom mellett haladtam, kötéllel, neoprén cipőben a sérülések ellen, vittem mentőmellényt is, ha gond lenne. Az iszapban járás kimerítő, és nem is túl gusztusos. Rendszeresen hosszútávúszok, de lehet olyan helyzet, amikor az sem segít. Ezekre igyekeztem felkészülni. A hajóútvonalat pedig eleve nem keresztezzük úszva sem, de most a vízállás miatt leállították a hajóforgalmat, ezért választottam ezt”.