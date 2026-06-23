Egy apró fémlemez írhatja át a középkori angol sisakgyártás történetét

Évtizedek óta zajlik a vita az erre fogékony régészek között arról, hogy a Sutton Hoo-ban 1939-ben feltárt legendás sisak vajon Angliában készült-e, vagy máshonnan származik. Bár a kérdésre még mindig nem született megnyugtató válasz, egy friss kenti lelet azért hozzátesz valamit a kirakóshoz: az országban először találtak olyan nyomólemezt, ami korában és stílusában is megegyezik a sisakkal, igaz, a lemezen látható minta nem felel meg pontosan egyik rajta látható képnek sem.

A híres sisak replikája és a nyomólemez Fotó: Dr. Andrew Richardson / Kent City Council

A lemezt Stephen Newbury fémkeresős találta Lynsted közelében, és kivételesen jó állapotban maradt fenn. A lelet azt mutatja, hogy a kenti fémművesség jóval fejlettebb volt a 6-7. században a térségben, mint korábban hitték, és ha maga a Sutton Hoo-i sisak nem is feltétlenül itt készült, a helyi mesterek képesek voltak hasonló holmik előállítására.

Táncoló harcosok

A rézötvözetből készült lemezen, amelynek a mérete csaknem pontosan megegyezik a Sutton Hoo-ban talált sisakon látható díszítésekkel, egy táncoló harcos figurája látható. Az alak fején két szarv látható, amelyek madárfejekben végződnek, az egyik kezében két lándzsát, a másikban egy hüvelyben lévő kardot tart. A figura leginkább egy dániai lelethez hasonlít, ezt a lemezt Lynstedben találta egy másik fémdetektoros, igaz, ott az alak mindkét kezében lándzsák láthatóak.

Fotó: The Portable Antiquities Scheme

A kutatók egyik hipotézise szerint a figura Odint jelképezi (de annyi biztos, hogy a kereszténység előtti szimbólumról van szó), és az ötödik és nyolcadik század között széles körben elterjedt díszítésnek számított Svédországban, Dániában és Angliában.

A leletet régészeti kincsnek nyilvánították, és a tervek szerint Canterbury-ben fogják kiállítani.