Az AfD új kulturális és felsőoktatási politikát ígér, és nekimegy a Bauhaus-iskolának is

Egy évszázaddal azután, hogy a modern formatervezés, építészet és tárgykultúra központjaként megszületett, a németországi Bauhaus-iskola a kibontakozó kultúrharc szimbolikus terévé vált. Ráadásul egy olyan tartományi választás előtt, amelyet szeptemberben rendeznek, és ahol a szélsőjobboldali AfD először kerülhet hatalomra – írja a Reuters.

A Bauhaus iskola néhány éve helyreállított, ma múzeumként és dokumentációs központként funkcionáló épülete Dessauban, Szász-Anhalt tartományban Forrás: MCAD Library / Flickr

„Új, hazafias kulturális politikát” és a német önbizalom helyreállítását ígéri AfD (Alternative für Deutschland), amely a közvélemény-kutatások szerint esélyes a szeptemberi választások megnyerésére a keletnémet Szász-Anhalt tartományban. A szélsőjobboldali AfD egyik célpontja pedig a Bauhaus, amely a tartományban található Dessauban működött. Jelenleg itt működik a Bauhaus történetét feldolgozó intézmény, az iskolának helyet adó eredeti és gondosan helyreállított épületben, valamint emblematikus Bauhaus házak és lakónegyedek is találhatók a városban.

A 20. század első felének legizgalmasabb, és máig meghatározó tervező- és alkotóműhelyét, forradalmian új szemléletű iskoláját Walter Gropius alapította. Weimarban indult, majd – tagjai között magyar alkotókkal, tervezőkkel is, mint például Moholy-Nagy László vagy Breuer Marcell –, Dessauban élte legtermékenyebb időszakát. Amikor a nácik végleg kiszorították Németországból, az iskola számos meghatározó figurája áttelepült Chicagóba, ahol újrakezdték működésüket.

„A Bauhaus a gyökértelenséget jelképezi. Az építészet elszakadását jelenti a helyi hagyományoktól” – mondta a Reutersnek Hans-Thomas Tillschneider, az AfD kulturális szóvivője. „Ez a globalizáció építészete, az úgynevezett anywhere-k, vagyis a bárhol otthon lévők építészete.”

Hans-Thomas Tillschneider, az AfD kulturális szóvivője Fotó: HENDRIK SCHMIDT/dpa Picture-Alliance via AFP

A Bauhaus-iskola egyfajta társadalmi utópisztikus projektként jött létre azzal a céllal, hogy egyesítse a formát és a funkciót a tervezésben. A tértervezés, a térhasználat megújítása mellett hozzájárult ahhoz is, hogy a beton, az üveg és az acél az egyszerű, funkcionalista épületek alapvető anyagaivá váljanak, máig meghatározva a világ építészetét. A Bauhaus alkotóinak a lakberendezésre gyakorolt hatása legalább ilyen jelentős, csővázas acélszékeik, lámpáik és kávéfőzőik ma is megtalálhatók a világ számos otthonában. Bár a nácik betiltották az iskolát, weimari, dessaui és bernaui helyszínei 1996-ban felkerültek az UNESCO világörökségi listájára.

Az AfD nem csupán a Bauhaus intézményét támadja, „hanem a sokszínű kulturális életet is” – kommentál Barbara Steiner, a dessaui Bauhaus igazgatója. „A Bauhaus és mindaz, amit képvisel, nem illeszkedik az AfD német történelemről alkotott elképzeléseibe” – nyilatkozta a Reutersnek.

Barbara Steiner, a Bauhaus Dessau Alapítvány igazgatója, a ikonikus dessaui központ előtt Fotó: HENDRIK SCHMIDT/dpa Picture-Alliance via AFP

Az AfD támadja a szerintük „lélektelen” modern építészetet, azoknak a színházakat, amelyek állításuk szerint nem német darabokat játszanak, valamint az általuk „németellenes művészetnek és kultúrának” bélyegzett projektet dotációját. A Bauhaust azzal vádolják, hogy „kerüli a nemzeti gyökerek bármilyen fajta megjelenítését”.

Az AfD Donald Trump amerikai elnök 2020-as rendeletét tekintené követendő példának, amely a klasszikus és hagyományos építészeti stílust részesítette előnyben az állami épületeknél.

Tillschneider ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Bauhaus Intézet egy AfD-vezette tartományi kormány alatt is biztonságban lenne. „Nagyon világos elképzeléseink vannak arról, hogy mit akarunk támogatni és mit nem, de semmit sem akarunk betiltani” – mondja.

Az egykori Bauhaus mesterek házai Dessauban Fotó: ANTON ROLAND LAUB/AFP

Az AfD jelenleg mintegy 40 százalékon áll a szász-anhalti közvélemény-kutatásokban, messze megelőzve minden más pártot, bár ez valószínűleg még nem elegendő az önálló tartományi kormányzáshoz. A párt támogatottsága országosan mintegy 28 százalék, míg Friedrich Merz kancellár konzervatívjai 22 százalékon állnak.

A német szövetségi rendszerben a tartományi kormányok jelentős hatásköreik vannak a kultúra és az oktatás területén. Az AfD meg kívánja szüntetni a gender studies és a posztkolonializmus témájú képzéseket, valamint visszaszorítaná mindazt, amit a 60-as évek baloldali radikális oktatási szemléletének hatásaként értelmez. Az AfD Szász-Anhaltot egyfajta gyakorlóterepnek tekinti, ahol olyan intézkedéseket próbálhatna ki, amelyeket később aztán más német tartományokban is alkalmazna.

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