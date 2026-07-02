Megosztó elméleteiről elhíresült professzort neveztek ki az USA UFO-tanácsának élére

Korábban a Harvard Egyetemen dolgozó Avi Loeb kozmológust kérte fel Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja az azonosítatlan rendellenes jelenségek (UAP) feltárására létrehozott testületet élére – írja az AP News. A szervezeti egységet az amerikai Nemzeti Hírszerzés Igazgatójának Hivatala hozta létre, miután Trump idén februárban bejelentette a földönkívüliekkel kapcsolatos dokumentumok titkosításának feloldását. Loeb és csapata júniusban ülésezett először, és már több mint ötven ismert UAP-esetekkel kapcsolatos videót, képet és más dokumentumot kértek el a Pentagontól.

Loeböt egy olyan csapat vezetésére kérték fel, ami több mint egy tucat tudósból és egy UFO-aktivistából áll: köztük van Timothy Gallaudet nyugalmazott ellentengernagy, aki azt állította korábban, hogy az Egyesült Államok lezuhant UAP-okat szerzett meg, illetve Ben Lamm milliárdos is, aki kihalt fajok feltámasztásán dolgozik. Loeb korábban fekete lyukakra és a galaxisok születésére szakosodott kutatóként közel egy évtizedig vezette a Harvard csillagászati tanszékét, és több száz tudományos cikket publikált pályafutása alatt. Azonban 2017-ben előállt a fényvitorla-elmélettel: ennek a lényege, hogy egy a Föld mellett elhaladó csillagközi objektumról azt állította, hogy az akár egy idegen űrhajóról levált vékony „fényvitorla” is lehet. Míg a tudományos közösség egy üstökösre vagy jégtömbre gyanakodott.

Ráadásul Loeb a megosztó elméleteinek bizonyítását folytatta, amikor 2023-ban a Csendes-óceán fenekéről, egy 2014-es meteorit becsapódásának feltételezett helyszíne közelében fémes gömböket talált a csapatával. Állítása szerint ezek a maradványok egy távoli bolygóról, vagy idegen technológiából származhattak: csapatával úgy jutott erre a következtetésre, hogy szerintük a meteor sebessége és pályája alapján csak a Naprendszeren kívülről érkezhetett. Bár ezt az Egyesült Államok Űrparancsnoksága is megerősítette, az objektumok csillagközi eredetét a tudósközösség vitatta, és többek szerint a gömbök vulkanikus kőzetek lehettek.

Loeböt számtalan kritika éri nézetei miatt: Sean Kirkpatrick fizikus, aki korábban az All-domain Anomaly Resolution Office-ben (AARO) vizsgálta a UAP-ket, azt mondta, hogy Loeb „nem örvend jó megítélésnek” a tudományos közösségben, ráadásul nemzetbiztonsági tapasztalata sincs. Steve Desch, az Arizona Állami Egyetem asztrofizikusa szerint Loeb hibás módszerekkel jut nem megalapozott következtetésekre, amiket szakmai lektorálás nélkül tár a nyilvánosság elé. Desch szerint Loeb jelenléte a Trump-kormányzat új testületében hiteltelenné teszi az egész kezdeményezést, ugyanis szerinte „biztosan nem kerülünk közelebb ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához, ha ő vezeti”.