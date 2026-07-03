Hiába veszélyes, a túlhalászott Adrián a delfinek a halászhajókat követik élelemért

Olaszország keleti partvidékén a palackorrú delfinek egyre inkább a halászhajókat tekintik táplálékforrásnak, ami azt jelzi, hogy a túlhalászás miatt kimerült vizekben nehezen jutnak elegendő élelemhez.

A Frontiers in Mammal Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint az Adriai-tenger delfinjeit leginkább a fenékvonóhálós halászhajók vonzzák, amelyek hálót húznak a tengerfenék közelében. A kutatók megfigyelték, hogy Venetóban az ilyen hajók 26 százalékát, Marche térségében 76 százalékát követik delfinek, amelyek a halászok által visszadobott halakat fogyasztották, vagy a mozgó hálókba beúszva próbáltak zsákmányt szerezni.

Veneto és Marche térségének palackorrú delfin állománya meghaladja az ezer egyedet. A delfinek a fenékvonóhálós hajók 41 százalékát, valamint a középvízi vonóhálós hajók 35 százalékát követték - ezek a hajók a vízfelszínhez közelebb halásznak, szintén kúpos hálót vontatva. A 90-es években a delfinek csupán a halászhajók mintegy 10 százalékát követték.

„A palackorrú delfinek időnként megsérülnek vagy elpusztulnak a vonóhálós halászeszközök miatt” – kommentál a tanulmány egyik szerzője, Randall Reeves. „A halászhajók által keltett tartós zaj pedig halláskárosodást is okozhat náluk, tehát kockázatos a hajók követése. Ugyanakkor egy túlhalászott tengerben ezeknek az állatoknak a kockázatvállalás még mindig jobb választás, mint az éhezés.”

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