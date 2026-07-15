Amerikai és orosz legénységű űrhajóscsapat kezdte meg küldetését a Nemzetközi Űrállomáson

Az űrhajósok a Kazahsztánban található és Oroszország által bérelt bajkonuri űrközpontból indultak el nyolc hónapos küldetésükre az orosz állami űrvállalat, a Roszkoszmosz Szojuz MSZ–29 űrhajójával kedden. A legénység magyar idő szerint (CEST) 16:47-kor kezdte meg a felszállást, majd három órával később zökkenőmentesen dokkolt a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS). A küldetésben Anil Menon NASA-űrhajós, illetve orosz társai, Pjotr Dubrov és Anna Kikina vesznek részt: a csapat csatlakozott a már az ISS-en tevékenykedő három amerikai, két európai és két orosz űrhajóshoz.

A kilövéskor Jared Isaacman, a NASA igazgatója a Roszkoszmosz vezetőjével, Dmitrij Bakanovval is találkozott, ami kivételes eseménynek számít, ugyanis nyolc év után először látogatott el amerikai űrügynökségi vezető Bajkonurba. Bár Oroszország és az Egyesült Államok között az utóbbi években egyre felfokozottabbá vált a geopolitikai feszültség, és a 2022-ben Ukrajna ellen elindított orosz katonai invázió tovább rontotta a két gazdasági nagyhatalom viszonyát, az ISS-en kénytelenek voltak továbbra is együttműködni. Ennek az egyik oka, hogy az űrközpontot amerikai napelemek látják el energiával, míg az állomás pályán tartásáért orosz hajtóművek felelnek, így a technológia karbantartása megkövetelte a két ország kooperációját.

Ugyanakkor az ISS elöregedő fedélzetén jelentkező légszivárgások próbára tették a NASA és a Roszkoszmosz viszonyát, ugyanis a két űrügynökség gyakran nem értett egyet a hibák kijavításának módszereiben. Most azonban az űrkutatással kapcsolatos törekvésekben erősödni látszik az USA és Oroszország együttműködése, ugyanis Isaacman Gyenyisz Manturovval, Oroszország miniszterelnök-helyettesével is találkozott, aki elmondta, hogy megbeszélésükön a Nemzetközi Űrállomással kapcsolatos jövőbeli együttműködésről és más projektekről tárgyaltak. A Reuters szerint Isaacman és az orosz űrkutatási tisztviselők emellett beszélhettek az ISS állapotáról és jövőjéről is, ugyanis az űrállomást 2030 után rövid időn belül várhatóan kivonják a szolgálatból.

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