Mi a jó kérdés?
307. feladvány: Igen, nem, mindkettő, egyik sem
Gondoltam egy számra az alábbiak közül: 1, 2, 3, 4. Feltehetsz egy kérdést, amire csak a következő válaszokat adhatom:
– igen
– nem
– mindkettő
– egyik sem.
Milyen kérdést kell feltenni, hogy a válaszom alapján pontosan meg tudd mondani, melyik számra gondoltam? Az igazat fogom mondani, de a kérdés legyen olyan, amire ezek közül valamelyik mindenképpen jó válasz lehet!
1. Tipp
Olyan kérdést kell feltenni, amire igen vagy nem lehetséges válaszok, és amikor a mindkettő vagy egyik sem a válasz, akkor ezek szintén az igenre és a nemre utalnak.
2. Tipp
Tegyél fel egy ilyen alakú kérdést:
Mi a helyes válasz erre a kérdésre: „...?" Igen vagy nem?
Találd ki mit kell írni a ... helyére.
Megoldás
Egy lehetséges megoldás lenne az alábbi, ami jó kiindulópont, de nyelvtanilag kifogásolható:
Mi a helyes válasz erre a kérdésre: „Legalább eggyel, de legfeljebb kettővel kisebb-e a számod annál, ahány betűből a válasz áll?" Igen vagy nem?
Az igen szó 4 betűből áll, a nem szó 3 betűből. Ha 1-re gondoltunk, akkor se az igen, se a nem válasz nem jó, hiszen igen esetén a gondolt szám nem lehetne 2-nél kisebb, nem esetén viszont igaz lenne, hogy a gondolt szám legalább eggyel, de legfeljebb kettővel kisebb a nem betűinek számánál, azaz 3-nál, akkor viszont nem lehet nem a válasz!
Ha 2-re gondoltunk, akkor viszont csak az igen a helyes válasz. Ha 3-ra gondoltunk, akkor az igen és a nem is helyes válasz, tehát mindkettő. Ha pedig 4-re gondoltunk, akkor csak a nem a helyes válasz.
A megoldás trükkje ebből már világos, de több dologba is bele lehet kötni a megfogalmazás tekintetében:
- Az erre szó vonatkozhat a teljes kérdésre, és a kérdésen belüli kérdésre is.
- Attól, hogy a végén forszírozzuk azt, hogy a válasz legyen igen vagy nem, attól még a válasz lehet helyesen a mindkettő szó, ami több betű.
- Ha esetleg az igen és a nem is helyes válasz lenne, attól még dönthetnék úgy, hogy az én helyes válaszom az igen lesz.
Ahhoz hogy ezeket a kifogásokat kiküszöböljük, érdemes a kérdést és a kérdésben szereplő másik kérdést, illetve az azokra adott válaszokat élesen különválasztani, ezért azt tesszük, hogy a belső kérdésre adott választ feleletnek fogjuk nevezni, és így hivatkozunk rá. Ezen kívül pontosan rögzítjük az elején a feleletek és válaszok lehetséges értékkészletét, vagyis azt, hogy milyen szavak megengedettek feleletként vagy válaszként. Ilyen módon a javított kérdés, azaz a feladvány egy lehetséges megoldása az alábbi:
Az alábbi kérdésre csak »igen« vagy »nem« felelet adható. A két felelet közül melyik helyes? A válaszod legyen igen, nem, mindkettő vagy egyik sem!
„Legalább eggyel, de legfeljebb kettővel kisebb-e a számod annál, ahány betűből a felelet áll?"
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