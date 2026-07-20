Mi a jó kérdés?

Egy lehetséges megoldás lenne az alábbi, ami jó kiindulópont, de nyelvtanilag kifogásolható:

Mi a helyes válasz erre a kérdésre: „Legalább eggyel, de legfeljebb kettővel kisebb-e a számod annál, ahány betűből a válasz áll?" Igen vagy nem?

Az igen szó 4 betűből áll, a nem szó 3 betűből. Ha 1-re gondoltunk, akkor se az igen, se a nem válasz nem jó, hiszen igen esetén a gondolt szám nem lehetne 2-nél kisebb, nem esetén viszont igaz lenne, hogy a gondolt szám legalább eggyel, de legfeljebb kettővel kisebb a nem betűinek számánál, azaz 3-nál, akkor viszont nem lehet nem a válasz!

Ha 2-re gondoltunk, akkor viszont csak az igen a helyes válasz. Ha 3-ra gondoltunk, akkor az igen és a nem is helyes válasz, tehát mindkettő. Ha pedig 4-re gondoltunk, akkor csak a nem a helyes válasz.

A megoldás trükkje ebből már világos, de több dologba is bele lehet kötni a megfogalmazás tekintetében:

Az erre szó vonatkozhat a teljes kérdésre, és a kérdésen belüli kérdésre is.

Attól, hogy a végén forszírozzuk azt, hogy a válasz legyen igen vagy nem , attól még a válasz lehet helyesen a mindkettő szó, ami több betű.

Ha esetleg az igen és a nem is helyes válasz lenne, attól még dönthetnék úgy, hogy az én helyes válaszom az igen lesz.

Ahhoz hogy ezeket a kifogásokat kiküszöböljük, érdemes a kérdést és a kérdésben szereplő másik kérdést, illetve az azokra adott válaszokat élesen különválasztani, ezért azt tesszük, hogy a belső kérdésre adott választ feleletnek fogjuk nevezni, és így hivatkozunk rá. Ezen kívül pontosan rögzítjük az elején a feleletek és válaszok lehetséges értékkészletét, vagyis azt, hogy milyen szavak megengedettek feleletként vagy válaszként. Ilyen módon a javított kérdés, azaz a feladvány egy lehetséges megoldása az alábbi:

Az alábbi kérdésre csak »igen« vagy »nem« felelet adható. A két felelet közül melyik helyes? A válaszod legyen igen, nem, mindkettő vagy egyik sem! „Legalább eggyel, de legfeljebb kettővel kisebb-e a számod annál, ahány betűből a felelet áll?"

Ha te tudsz más vagy ennél szebb és jobb megoldást, akkor ne habozz, küld be a megoldásodat az eszventura@qubit.hu e-mail címre!