Megváltozik az ámbráscetek kommunikációja, ha hajók járnak a közelükben

Az óriás ámbráscetek jellegzetes kattogásmintázatot hallatnak, amikor meghallják a közelükben elhaladó hajók zaját, derül ki egy friss kutatásból. A Guardian szerdai cikke szerint a hangmintázat olyannyira egyedi, hogy az alapján meg lehet állapítani, hogy mikor járnak hajók a közelben.

Egy kis ámbráscetcsapat Fotó: MICHAEL NOLAN/robertharding via AFP

A cetek kommunikációjának megfejtését célzó program (Project CETI) kutatói a Karib-tengeri Dominika partjainál négy éven át rögzítették 15 óriás ámbráscet hangjelzéseit. A kutatók sajátos változásokat fedeztek fel a tengeri emlősök úgynevezett kódáiban – az elkülönülő, jellegzetes kattogásmintázatokban, amikkel a faj egyedei kommunikálnak – amikor az állatok hajóforgalommal találkoztak.

Az Ecological Informatics folyóiratban júniusban közölt tanulmányuk szerint egyes kattogássorozatok rövidebbé váltak, és egyik típusuk gyakoribb lett egy másiknál. Korábban több kutatás arra jutott, hogy a tengeri állatok a zajszennyezés hatására hangosabban vokalizálnak. De meglepetésükre az óriás ámbrásceteknél ez a jelenség nem jelentkezett.

„Ez a kutatás felveti a kérdést: vajon a bálnák a hajókról beszélgetnek, vagy a hajók jelenléte változtatja meg a hangadásukat? – mondta a lapnak David Gruber, a Project CETI alapítója. – És ha sikerül megértenünk, mit mondanak a hajókról, az miként befolyásolhatja a szakpolitikai döntéseket és jogszabályokat?”