Bezárás fenyegeti a leghíresebb brit obszervatóriumot, több jelentős kutatás is veszélybe kerülhet

A Jodrell Bank Obszervatórium mintegy hetven éve ad otthont az Egyesült Királyság legnagyobb teleszkópjának, a Lovell teleszkópnak, és a távoli galaxisok felfedezésében, illetve az űrkutatók új generációjának tanításában is kulcsszerepet játszott. Azonban a Manchesteri Egyetem által üzemeltetett, az egész Egyesült Királyságra kiterjedő e-Merlin teleszkóphálózat részeként működő rádióteleszkóp pénzügyi támogatását 2028. április 1-jéig megszüntetik, jelentette be hétfőn a megfigyeléseket finanszírozó UK Research and Innovation (UKRI) ügynökség. A Lovell jelentőségét az is mutatja a kutatók szerint, hogy a hidegháború idején a Szovjetunió és NATO-hatalmak közötti nukleáris feszültségek kiéleződésekor a Szovjetunió rakétáit innen tudták megfigyelni.

A kormány által finanszírozott UKRI azzal indokolta a pénzügyi támogatás megvonását, hogy olyan projektekre kell fókuszálniuk, amelyek „a legnagyobb hosszú távú hatást” eredményezik - írja a BBC. Az évente közel 10 milliárd fontos költségvetéssel rendelkező UKRI állítása szerint a fizikai kutatások kivitelezése és a laboratóriumok fenntartása miatt kellett csökkentenie az évi 2,8 millió fontból működő obszervatórium anyagi támogatását. Ez a döntés a következő négy évre vonatkozó csillagászati, nukleáris és részecskefizikai kutatásokat érintő költségvetés csökkentési hullám részét jelenti.

Ugyanakkor az akadémiai közösség ellenzi az obszervatórium leépítését: a cheshire-i Jodrell Bank-i telephelyen 28 munkahely van veszélyben, és közel háromezer olyan kutató tevékenységét is negatívan érinti a bezárás, akik rendszeresen használják a teleszkópot. Prof. Simon Garrington, a Jodrell Bank Obszervatórium igazgatóhelyettese a BBC Newsnak elmondta, hogy az UKRI döntését megvétózzák majd, azonban ha a tárgyalások kudarcba fulladnak „hatalmas hegyet kell megmásznunk ahhoz, hogy új finanszírozási módot találjunk”.

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